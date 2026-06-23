Украина может уничтожить Крымский мост, но его оставили не без причины, – эксперт

Мы заинтересованы в том, чтобы военные уехали оттуда, поскольку преследовать их по Крыму, в горах, может оказаться очень долгим и сложным делом.

Крымский мост до сих пор не уничтожили для того, чтобы дать возможность выехать из Крыма гражданским и военным, чтобы не пришлось ловить российских солдат в горах полуострова. Об этом заявил военный эксперт Кирилл Сазонов в эфире "Фабрики новостей".

"Именно поэтому его еще и не поразили. Он, кстати, и так неполноценен после удара. Там немного ограничено движение, и поэтому есть некоторые запреты. И мне кажется, что его сохраняют именно для того, чтобы дать им выехать, чтобы не удерживать их на полуострове. В первую очередь, мы заинтересованы в том, чтобы гражданские выехали, чтобы они там не задерживались", – сказал он.

Кроме того, по словам Сазонова, мы заинтересованы в том, чтобы военные оттуда уехали, поскольку ловить их по Крыму, в горах, может быть очень долго и сложно.

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"Поэтому пусть лучше уходят. Мне кажется, именно для этого этот мост и оставили пока. Ведь снести мы его можем", – сказал он.

Крымский мост: последние новости

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день россияне не используют Крымский мост для перевозки взрывоопасных грузов, но если его включат в военную логистику, то он просуществует недолго.

Так, капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук отметил, что Крымский мост у россиян – это последняя надежда. По его словам, Крымский мост после того, как его в 2023 году "подстрелили", проведя удачную диверсию, был фактически выведен из логистической схемы, потому что "Путину его очень жалко". Поэтому логистика была возложена на Керченскую паромную переправу, через которую шли цистерны с топливом, вагоны с боеприпасами. Осенью её разгромили наши ребята, а все три парома разбили и буквально месяц назад "нанесли контрольный удар", чтобы их не отремонтировали.

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