Самый популярный драгоценный металл дешевеет: сколько уже стоит

Доллар удерживался на уровне, близком к годовому максимуму, что сделало золото менее доступным.

Цены на золото во вторник, 23 июня, упали более чем на 1%. Этому способствовало укрепление доллара на фоне ожиданий повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США в этом году, в то время как инвесторы анализировали ход мирных переговоров между США и Ираном.

Агентство Reuters пишет, что по состоянию на 8:48 по киевскому времени спотовая цена на золото снизилась на 1,7% - до 4 119,13 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США с поставкой в августе подешевели на 1,5% - до 4 137,10 доллара. Таким образом, 1 грамм драгоценного металла обойдется в 132,88 доллара.

"На этой неделе золото получило некоторую поддержку от снижения цен на нефть, но не получает подобной поддержки от доллара, который продолжает расти на фоне ожиданий повышения ставок ФРС", – сказал главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотер.

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Доллар удерживался на уровне, близком к годовому максимуму, достигнутому в конце прошлой недели, что сделало золото менее доступным для покупателей, владеющих другими валютами.

Согласно данным инструмента CME FedWatch, трейдеры сейчас оценивают вероятность повышения ставки в декабре в 88%, что выше показателя в 61%, зафиксированного до заседания ФРС на прошлой неделе. Инвесторы ожидают публикации данных по личным потребительским расходам в США в поисках дополнительных сигналов относительно денежно-кредитной политики.

Что касается других драгоценных металлов, то спотовая цена на серебро упала на 4% - до 62,59 доллара за унцию, платина подешевела на 2% - до 1 644,75 доллара, а палладий подешевел на 2,3% - до 1 236,50 доллара.

Цены на металлы - последние новости

16 июня цены на алюминий упали до минимального уровня с марта. Слабые экономические данные из Китая оказали негативное влияние на рынок металлов, а инвесторов интересовало мирное соглашение между Ираном и США.

18 июня цена на медь упала более чем на 1%, нивелировав рост, зафиксированный ранее на этой неделе.

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