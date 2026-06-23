'Альфа' СБУ добывает Украине козыри в войне с РФ, – эксперт

Спецподразделение СБУ "Альфа", которое сегодня отмечает свое 32-летие, обеспечивает Украине ключевые козыри в войне с РФ и формирует весомые аргументы для мирных переговоров. Об этом пишет политолог Алексей Курпас.

Эксперт отмечает, что около 20% всех потерь вражеской пехоты приходится именно на долю "Альфы". "Фактически одно, далеко не самое многочисленное подразделение, уничтожает каждого пятого оккупанта! Это, без преувеличения, уникальный показатель. На счету "Альфы" почти две тысячи уничтоженных танков, то есть каждый шестой, потерянный Россией. Центр спецопераций "А" входит в тройку самых результативных подразделений по уничтожению живой силы и техники врага с помощью дронов, а за последние три месяца вообще занимает первое место. "Альфа" стала подразделением нового поколения – современным, технологичным и постоянно адаптирующимся к новым вызовам войны. Именно поэтому её опыт активно перенимают другие воинские формирования", – подчеркивает политолог.

"Очереди на российских заправках, перебои с топливом, проблемы в работе нефтяной инфраструктуры – это, в частности, результат работы спецназовцев "Альфы" СБУ. "Дипстрайки "Альфы" по нефтеперерабатывающим заводам и нефтяным терминалам в более чем тысяче километров от фронта – это не ради красивой картинки (хотя сорванный "московский люк" – картинка классная). Это системное разрушение экономической основы российской войны", – считает Курпас.

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Эксперт подчеркивает, что до нынешнего уровня Центр спецопераций вывел боевой генерал СБУ Евгений Хмара. "Продемонстрировав исключительную эффективность во главе "Альфы", сегодня он применяет этот опыт уже как руководитель всей Службы безопасности Украины. Это руководитель нового типа, который хорошо знает реалии современной войны не из кабинетов, а с поля боя", – резюмирует Курпас.

Напомним, ранее сообщалось, чтооператоры дронов "Альфы" участвовали в операции "Паутина". За один день было поражено 41 самолет, включая стратегические Ту-160 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Общие потери противника оцениваются более чем в 7 миллиардов долларов.

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