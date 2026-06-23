Украина не может позволить себе разрыв с Польшей, - обозреватель Bloomberg

Польша предоставляет Киеву единственный надежный и достаточный транзитный маршрут для оружия, товаров и людей.

Решение президента Украины Владимира Зеленского в прошлом месяце переименовать подразделение спецназа в честь Украинской повстанческой армии (УПА) вызвала ожесточенный спор с его польским коллегой Каролем Навроцким. С тех пор конфликт разросся: Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла, высшей польской награды, после чего другие чиновники и политики в Киеве тоже вернули свои польские медали.

В то же время обозреватель Bloomberg Марк Чемпион называет это безрассудным решением, подчеркивая, что Украина, которая находится в состоянии войны, не может позволить себе нажить врага в лице современной Польши.

Украина уже четыре с половиной года ведет войну за национальное выживание против российских войск. В результате Зеленский и многие другие украинцы теперь поддерживают УПА так, как не стали бы до войны. Они сосредотачиваются на ее истории борьбы за независимость и игнорируют ее темную сторону.

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Но другой важный контекст заключается в том, что Украина почти полностью зависит от Польши для своего выживания в сегодняшней войне, отмечает Чемпион:

"Это происходит не столько из-за чего-либо, что Варшава дает Украине, сколько потому, что Польша предоставляет Киеву единственный надежный и достаточный транзитный маршрут для оружия, товаров и людей. И, как и любое другое государство-член ЕС, Польша также обладает правом вето на будущее вступление Украины в блок".

Эксперт отмечает, что премьер-министр Польши Дональд Туск, политический соперник Навроцкого, стал "единственным, по-видимому, здравомыслящим человеком в этом споре", указывая на то, что единственным победителем в конфликте станет Путин. В то же время Навроцкий цинично использует вопрос об УПА в качестве оружия для разжигания этнонационалистических дебатов, которые мобилизуют политическую базу партии "Право и справедливость" в преддверии парламентских выборов в следующем году и заставят проевропейски настроенного Туска выглядеть непатриотичным.

Чемпион отмечает, что страны, находящиеся в состоянии войны, склонны к мифологизации или приукрашиванию своей национальной истории, и это нормальная реакция.

"Однако Украина не может позволить себе жесты, которые столь очевидно оттолкнут важного союзника. Зеленскому необходимо сделать все возможное, чтобы урегулировать этот конфликт". – подытоживает он.

Конфликт Украины и Польши из-за УПА

Напомним, что 26 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении почетного наименования "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. Это решение вызвало резкое возмущение в Польше.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий объявил о том, что он лишил президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. Вскоре после этого Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши.

В то же время многие польские СМИ и политики критикуют решение Навроцкого обострить конфликт и называют его серьезной стратегической ошибкой.

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