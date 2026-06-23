В Британии продают остров с фортом и вертолетной площадкой: сколько он стоит

На остров можно добраться на вертолете или лодке.

В Британии продается частный остров Торн, расположенный недалеко от побережья Пемброкшира в Уэльсе. Цена покупки - 3 миллиона фунтов стерлингов (около 4 миллионов долларов). Портал DailyMail рассказывает, что будущий покупатель получит за эту цену.

Площадь острова составляет один гектар. Новый владелец получит абсолютную уединенность. Он сможет добраться до острова на вертолете или лодке – на острове есть пять частных причалов на море и собственная вертолетная площадка.

В центре участка находится форт площадью более 8000 квадратных футов (750 кв. м), внесенный в список памятников архитектуры II степени. Это внушительный кирпичный дом с дровяной печью и сводчатыми потолками. В доме пять спален, а также гостиная и столовая, и он может вместить до 20 гостей.

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В числе прочих помещений – мастерские, котельные, кладовые и пять ванных комнат. Также имеется офисное помещение со стеклянным фасадом. Также есть бар на крыше.

Остров Торн зарегистрирован как отель и так что следующий владелец может использовать это пространство в коммерческих целях.

Жители и гости могут насладиться окрестностями острова и его природными ландшафтами. Здесь есть пещеры для исследования, песчаные пляжи и отличные места для рыбалки и водных видов спорта.

Остров также полностью автономен и питается от ряда возобновляемых источников энергии - от системы сбора дождевой воды объемом 250 000 литров до солнечной фотоэлектрической системы с аккумулятором на 100 кВт⋅ч.

Ранее УНИАН рассказывал, что в Греции остров Макри выставлен на продажу по стартовой цене $286 тыс. Но, естественно, для покупателя есть подвох. Тот, кто станет владельцем Макри, унаследует все налоговые долги острова, а это около $23,2 млн.

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