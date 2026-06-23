Синоптик сообщил, какая погода будет в Украине до конца июня

Высокая температура и влажность воздуха будут усиливать ощущение духоты, но аномальной жары, которая сейчас охватила Европу, у нас не будет.

Западный антициклон принес в Украину классическую летнюю погоду. Несмотря на то, что в Европе сейчас царит аномальная жара, у нас в стране до конца июня ожидается умеренная температура. Об этом на своей странице в Facebook сообщил синоптик Виталий Постригань.

По его данным, в течение 24–26 июня из-за значительного прогрева земной поверхности и влажности воздуха будет расти нестабильность атмосферы. Из-за этого в дневные часы ожидаются локальные грозы. Температура ночью составит +12º...+17º, а днем воздух будет прогреваться до +24º...+29º.

"Высокая температура и влажность воздуха будут усиливать ощущение духоты", – добавляет синоптик.

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По его словам, предварительные прогнозы показывают, что в последние выходные июня сильной жары и обильных дождей не будет, температура ожидается близкой к норме.

"Итак, подводя итог: эту рабочую неделю ожидаем без европейской жары, но с летним теплом как ночью, так и днем", – резюмировал синоптик.

Аномальная жара в Европе – что известно

В настоящее время во Франции объявлен самый высокий – красный – уровень опасности из-за жары.

"По прогнозам французских коллег, нынешняя волна тепла может стать самой сильной для этого периода года за всю (!) историю наблюдений", – говорит Постригань.

По его данным, уже сейчас в городах Дуэль и Бискарросс температура достигает +40°...+41°, и это еще не предел – местами воздух может прогреться до +45°.

"По данным Copernicus, волны жары в Европе становятся сильнее, продолжительнее и возникают все раньше. Это один из признаков климатических изменений, которые уже наблюдаются сегодня", – резюмировал эксперт по погоде.

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