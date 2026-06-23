Эти свежепригнанные авто разметают, как горячие пирожки: какая модель на первой позиции

В мае украинцы приобрели почти 4,6 тысячи импортированных подержанных легковых автомобилей возрастом до пяти лет. Такие данные приводит "УкрАвтопром".
Портал напоминает, что в течение мая украинский автопарк пополнился 18 тысячами подержанных легковых автомобилей. Таким образом, каждый четвертый автомобиль из этого объема был возрастом до пяти лет.
Доминирующую позицию в сегменте свежепривезенных легковых автомобилей заняли бензиновые модели – на них пришлось 50% всех регистраций. Другие типы силовых установок распределились следующим образом: электромобили заняли 25% сегмента, гибриды – 19%, дизельные модели – 5%, а автомобили с ГБО – всего 1%.
Самыми популярными среди подержанных автомобилей возрастом до пяти лет оказались:
- Tesla Model Y – 250 шт.
- Nissan Rogue – 228 шт.
- Volkswagen Tiguan – 207 шт.
- Mazda CX-5 – 192 шт.
- Ford Escape – 154 шт.
- Tesla Model 3 – 135 шт.
- Audi Q5 – 115 шт.
- BMW X5 – 92 шт.
- Kia Niro – 90 шт.
- Hyundai Ioniq 5 – 80 шт.
Таким образом, в список лидеров попали почти исключительно кроссоверы, которые украинцы ценят за универсальность, практичность и адаптацию к сложным дорожным условиям.
Авторынок Украины – последние новости
В мае автопарк Украины пополнился 2 652 электромобилями (BEV). На рынке новых электрокаров особой популярностью пользовались автомобили из Китая. Что касается ввезенных из-за рубежа подержанных электромобилей, то украинцы чаще всего выбирали проверенные модели Tesla, а также доступный Nissan Leaf.
Сообщалось также, что в течение мая в Украине было зарегистрировано около 3,8 тысячи подержанных легковых автомобилей, импортированных из США. Наибольшим спросом среди них традиционно пользовались модели с бензиновыми ДВС.