Эти свежепригнанные авто разметают, как горячие пирожки: какая модель на первой позиции

Среди импортируемых подержанных автомобилей возрастом до пяти лет самой популярной моделью стала Tesla Model Y.

В мае украинцы приобрели почти 4,6 тысячи импортированных подержанных легковых автомобилей возрастом до пяти лет. Такие данные приводит "УкрАвтопром".

Портал напоминает, что в течение мая украинский автопарк пополнился 18 тысячами подержанных легковых автомобилей. Таким образом, каждый четвертый автомобиль из этого объема был возрастом до пяти лет.

Доминирующую позицию в сегменте свежепривезенных легковых автомобилей заняли бензиновые модели – на них пришлось 50% всех регистраций. Другие типы силовых установок распределились следующим образом: электромобили заняли 25% сегмента, гибриды – 19%, дизельные модели – 5%, а автомобили с ГБО – всего 1%.

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Самыми популярными среди подержанных автомобилей возрастом до пяти лет оказались:

Tesla Model Y – 250 шт. Nissan Rogue – 228 шт. Volkswagen Tiguan – 207 шт. Mazda CX-5 – 192 шт. Ford Escape – 154 шт. Tesla Model 3 – 135 шт. Audi Q5 – 115 шт. BMW X5 – 92 шт. Kia Niro – 90 шт. Hyundai Ioniq 5 – 80 шт.

Таким образом, в список лидеров попали почти исключительно кроссоверы, которые украинцы ценят за универсальность, практичность и адаптацию к сложным дорожным условиям.

Авторынок Украины – последние новости

В мае автопарк Украины пополнился 2 652 электромобилями (BEV). На рынке новых электрокаров особой популярностью пользовались автомобили из Китая. Что касается ввезенных из-за рубежа подержанных электромобилей, то украинцы чаще всего выбирали проверенные модели Tesla, а также доступный Nissan Leaf.

Сообщалось также, что в течение мая в Украине было зарегистрировано около 3,8 тысячи подержанных легковых автомобилей, импортированных из США. Наибольшим спросом среди них традиционно пользовались модели с бензиновыми ДВС.

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