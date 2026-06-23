В Крыму 'прилетело' по ТЭЦ: половина полуострова осталась без света

По имеющимся данным, произошло попадание в резервуар.

23 июня во временно оккупированном Крыму в Керчи после "ударов" вспыхнул сильный пожар на ТЭЦ - половина полуострова осталась без света. Об этом сообщает Telegram-канал"Крымский ветер".

По предварительным данным, удар мог быть нанесен по ТЭЦ в районе Аршинцево в Керчи.

Мониторинговая группа отметила, что пожар на теплоэлектроцентрали подтвержден. По имеющейся информации, произошло попадание в резервуар.

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Также по данным спутниковой съемки зафиксирован шлейф дыма длиной около 47 километров.

В то же время оккупационные власти заявили об отключении электроэнергии из-за "технологических нарушений в электрических сетях".

Без света остались Евпатория, Саки, Красноперекопск, Джанкой, Красноперекопский район, Сакский район, Джанкойский район, Красногвардейский район.

В компании "Крымэнерго" заявили, что ведутся аварийно-восстановительные работы: электроснабжение обещают восстановить в течение суток.

Война в Украине - ситуация в Крыму

Как писало издание The New York Times, украинские чиновники назвали крымскую кампанию важным стратегическим событием, которое может помочь положить конец войне. Атаки в Крыму происходят параллельно с ударами украинских беспилотников по другим российским городам. В совокупности эти атаки подчеркнули, насколько резко снижается способность Владимира Путина изолировать российское общество от последствий войны.

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