Уникальные фотографии раскрыли тайны жизни 'призрачной собаки' Амазонии

Этот вид долгое время практически не удавалось обнаружить в естественной среде обитания.

С помощью сети фотоловушек ученые смогли подробно задокументировать жизнь короткоухой собаки – самого загадочного хищника Амазонии, известного как "собака-призрак". Если раньше информации об этом виде практически не было, то сейчас у исследователей есть сотни кадров, раскрывающих особенности его поведения. Об этом сообщает IFLScience.

Отмечается, что исследователи неправительственной организации Wildlife Conservation Society более 25 лет устанавливали автоматические камеры на территории Амазонской низменности в Боливии и Перу. За это время им удалось получить 594 снимка короткоухой собаки.

Ранее этот вид оставался практически незаметным для специалистов. Еще несколько лет назад у ученых были лишь подтвержденные данные об ареале его обитания, четыре музейных экспоната и результаты двух прямых наблюдений в дикой природе.

Видео дня

Обнародованные сейчас данные дают самое подробное на сегодняшний день представление о популяции этого загадочного животного.

Что известно о короткоухой собаке

Короткоухая собака получила своё название из-за небольших округлых ушей. Этот хищник имеет крепкое телосложение, а окрас его шерсти варьируется от тёмно-серого до красновато-бурого.

Одной из особенностей животного является наличие перепонок на лапах, что является уникальным явлением среди псовых Амазонии. Это свидетельствует о хорошей адаптации к влажным средам обитания, хотя большую часть времени животное проводит в лесах вдали от рек.

Этот вид в настоящее время занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы как находящийся под угрозой исчезновения. Поскольку он является единственным представителем своего рода, у него нет близких родственников. По мнению исследователей, ключом к его сохранению является защита лесов Амазонии.

Новые открытия ученых

Текущее исследование показало, что короткоухая собака активна преимущественно днём. В сумерках и на рассвете её активность минимальна. Одним из возможных объяснений этого является избегание конкуренции с ночными хищниками.

Еще одним неожиданным результатом стало то, что этот вид гораздо более распространен, чем считалось ранее. По оценкам ученых, на отдельных территориях плотность популяции может достигать 15 особей на 100 квадратных километров, что в некоторых регионах даже превышает плотность популяции ягуаров.

Больше новостей из Амазонии

Ранее сообщалось, что археологи нашли гигантские шары в джунглях Амазонии. Отмечалось, что в глубине бразильского штата Амазонас обнаружили семь больших керамических урн, содержавших фрагменты костей и останки животных.

Также сообщалось, что в ключевом регионе мира формируется новый тип климата. По словам ученых, в тропических лесах Амазонки формируется новый тип климата, которого на Земле не было около 10 миллионов лет. Этот климат исследователи называют "гипертропическим".

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