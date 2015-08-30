Ляшко заявил, что его фракция не будет голосовать за изменения в Конституцию и готовит план действий на завтрашнем заседании

Об этом УНИАН сообщил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

«Сейчас мы собрали заседание фракции Радикальной партии, будем обсуждать план действий на завтра, ведь завтра в парламенте будут чрезвычайно важные события. Фактически протягиваться путинские изменения в Конституцию», - говорит Ляшко.

По его мнению, изменения в Основной закон позволят легализовать боевиков на Донбассе и дадут им возможность прийти к власти.

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«Наша задача не просто голосовать против, наша задача – не допустить предательства в стенах антиукраинского парламента. И именно поэтому сейчас мы пригласили на заседание фракции представителей разных фракций – в том числе и внефракционных нардепов – где мы вырабатываем совместный план действий до завтрашнего голосования», - заявил нардеп.

Радикальная партия настаивает на изъятии из законопроекта "нормы об особом статусе Донбасса" и призывает вынести этот вопрос на всеукраинский референдум вместе с местными выборами.

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По мнению лидера парламентской фракции, завтра все же найдутся 226 голосов за изменения в Конституцаию, поэтому Радикальная партия "объявляет всеукраинскую мобилизацию и стягивает своих активистов под Раду".

Как сообщал УНИАН, Порошенко надеется, что Верховная Рада Украины в понедельник, 31 августа, поддержит законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации.