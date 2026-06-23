Известная украинская певица честно призналась, где сейчас живут её дети

По её словам, они сейчас живут и учатся за границей - в разных странах.

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская рассказала, где сейчас находится ее дочь Елена от первого брака и близнецы Екатерина и Дмитрий от брака с болгарским бизнесменом Димитаром Стойчевым.

По её словам, они сейчас живут и учатся за границей - в разных странах. Старшая дочь хочет стать писательницей, младшая Катруся увлекается гимнастикой, рукоделием, поёт и танцует, а сын - занимается плаванием.

"Моя старшая дочь живет и учится в Германии, ей скоро исполнится 20 лет. Дмитрик и Екатерина живут и учатся в Софии. Я хочу, чтобы все мои дети были счастливыми, реализовавшими себя людьми и жили в мирном мире", - призналась артистка "Фокусу".

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Бужинская не скрывает, что живет между двумя странами - Украиной и Болгарией:

"Мое сердце всегда в Украине, поэтому я не могу полностью оторваться от своей Родины. Постоянно в пути, но всегда жду мира и возможности больше времени проводить дома".

Она рассказала, что её брат ушёл добровольцем на фронт ещё в начале войны, где получил серьёзное ранение. Сейчас он демобилизован.

"Олег получил серьезные травмы и в свои 36 лет уже является ветераном войны. Это очень болезненная тема для всей нашей семьи. Но самое большое счастье в том, что он остался жив", - добавила певица.

Новости о звездах

Ранее жена известного украинского ведущего Тимура Мирошниченко - адвокат и блогер Инна Мирошниченко - показала, как изменился ее приемный сын.

Она отметила, что прошло ровно три года с тех пор, как в их семье появился Марсель. За это время мальчик заметно изменился. Соответствующие кадры Мирошниченко опубликовала в своем Instagram и трогательно обратилась к сыну.

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