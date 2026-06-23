Как продавцы черники обманывают покупателей: хитрый трюк с банками

Особенно распространен этот вид мошенничества при продаже через порталы объявлений.

Сейчас начинается сезон черники, и мошенничество при продаже ягод становится все более распространенным. Как пишет finanse.wp.pl, торговцы все чаще используют трюк с тарой - продают ягоды в банках меньшего объема, а цену ставят – как за литровые. Разницу не так легко заметить сходу, но она может значительно ударить по кошельку покупателя.

Издание отмечает, что особенно распространен этот вид мошенничества при продаже через порталы объявлений. В предложениях утверждается, что черника упакована в банки, чаще всего литровые, но это не всегда соответствует действительности.

Некоторые продавцы сами подчеркивают в своей рекламе, что их банки объемом 800 мл, а не один литр, уверяя, что учитывают это в цене. Между тем, многие другие торговцы продают банки объемом 0,8 литра или меньше как один литр, несмотря на очевидную разницу.

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На фермерских рынках также можно увидеть продажу меньших контейнеров под видом больших. Потребители, не всегда осознавая это несоответствие, переплачивают за ягоды до 10 процентов.

Несоответствие между весом и объемом продукции усугубляет проблему. Литр дикой черники весит примерно 0,60 кг. На практике это означает, что правильная цена также зависит от способа упаковки. Поэтому покупателям следует обращать внимание на эту деталь и требовать четкой информации в от продавца.

Нечестные уловки торговцев касаются не только размера банок. Так, случаются ситуации, когда покупатель заказывает онлайн большой объем ягод, платит деньги – а посылка так и не приходит.

Ранее УНИАН рассказывал, что в 2026 году финансовое мошенничество становится все более персонализированным: злоумышленники реже действуют наугад и чаще подстраивают свои сценарии под конкретного человека. В результате мошенники все чаще заставляют клиента самостоятельно "делиться" данными о своей платежной карте, даже сообщая коды подтверждения операций.

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