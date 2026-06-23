Зеленский дал Лукашенко неделю, и до 26 июня Минск должен демонтировать четыре российских ретранслятора в Гомельской и Брестской областях – ту технику, которая помогает российским и иранским дронам точнее наводиться на цели в Житомирской, Ровенской и Волынской областях. Не сделает сам – сделает Украина.

Стоит заметить, что публичное заявление никогда не бывает первым шагом. Сначала – непубличные сигналы через разведку и военных: прекращайте помогать россиянам. И только когда реакции нет – открытое предупреждение. Ультиматум.

Это не эмоция и не импровизация, а последняя ступенька долгой тихой работы, которая не дала результата.

Стоит ли чего-то это требование (ведь угроза имеет ровно столько веса, сколько за ней стоит потенциала)? С потенциалом на этой неделе всё – максимально наглядно. 22 июня Украина нанесла удары по Воронежскому заводу полупроводниковых приборов "Сборка", который производит электронные компоненты для "Искандеров", Х-101 и "Панцирей" и давно находится под санкциями США и ЕС. И это – не единичный эпизод, а часть системной работы по российскому ВПК и нефтепереработке: за несколько дней до этого остановился московский НПЗ. В итоге, по данным Минобороны, с начала года украинские дроны поразили более 800 тысяч целей и наносят более 90% всех потерь оккупантам. Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди говорил и о 500 выявленных целях на территории Беларуси.

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Таким образом, требование к Беларуси снять ретрансляторы не висит в воздухе, ведь за ним стоит доказанная способность достичь цели.

Минск любит повторять, что он ни при чём. Киев отвечает на это не оценками, а фактами.

Четыре известных ретранслятора на пограничных вышках координируют удары "шахидов". Кроме того, по словам Зеленского, только за январь–май поставки бензина из Беларуси в Россию выросли в 13 раз, дизельного топлива – втрое. Более того, белорусская оппозиция передала МИД Украины доклад с признаками милитаризации Минска. И его ценность в том, что он совпадает с тем, что фиксирует Киев.

Далее – пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер, комментируя требование Зеленского, напомнила, что Беларусь продолжает содействовать российской агрессии, и прямо заявила, что Украина имеет право защищаться.

Это больше, чем дипломатическая вежливость: право на самооборону перестает быть лишь тезисом Киева и становится зафиксированной позицией Брюсселя.

А чуть севернее немецкая 45-я танковая бригада – "Литовская" – проходит учения в Пабраде, в 20 километрах от белорусской границы. К концу 2027 года это должна быть постоянная бригада численностью примерно 5 тысяч военнослужащих – первая такая немецкая часть за рубежом со времён Второй мировой войны. Не ротация, а постоянная структура.

А что Москва? Москва ответила словами. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал это требование "абсолютно агрессивной угрозой", "вмешательством во внутренние дела" и "посягательством на суверенитет" Беларуси и сообщил, что Путин в ближайшее время свяжется с Лукашенко. И вот здесь самое показательное. С одной стороны – конкретное, поддающееся проверке требование: снимите оборудование и покажите. С другой – апелляция к "суверенитету" со стороны государства, которое не уважает ни одной чужой границы.

Когда на конкретное требование в сфере безопасности отвечают абстрактными принципами, это обычно означает одно: конкретного ответа нет.

Разговор переводят в плоскость слов, потому что в плоскости действий ответить нечем.

Чем глубже Москва втягивает Минск, тем больше внимания и ресурсов Беларусь отвлекает на северный фланг НАТО – и тем менее управляемой становится ситуация для самого Лукашенко. Беларусь в этой конструкции постепенно превращается из актива Кремля в его обузу.

Украина же на этом направлении больше не догоняет события, а задает им темп – подкрепляя слова действием и имея за спиной не только собственную позицию, но и закрепленное право на самооборону.