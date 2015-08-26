Минобразования организует он-лайн обучение для детей из Крыма и с оккупированных территорий Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня заместитель министра образования и науки Павел Полянский на брифинге на тему: «Украинское образование в условиях информационной агрессии со стороны России».

Он подчеркнул, что над внедрением идеи сейчас работает группа экспертов и создается соответствующая интернет-платформа со всеми необходимыми материалами.

При этом Полянский отметил, что надо пока различать он-лайн обучение и он-лайн образование.

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«Он-лайн образование предусматривает выдачу официальных документов об образовании на основании он-лайн обучения... Это наша стратегическая цель... Но пока что он-лайн обучение с перспективой для отдельных категорий выдачи документов. Мы хотим, чтобы государственная итоговая аттестация проходила в он-лайн режиме, и будущее внешнее независимое оценивание предусматривало электронное тестирование. И тогда эта проблема устранится», - сказал заместитель министра.

По его словам, чтобы дети смогли получать аттестаты после он-лайн обучения, нужны изменения в законодательство Украины, и над этим сейчас работают «люди, которые могут четко сформулировать, в каком законе, в каком правительственном постановлении надо что-то изменить для того, чтобы придать этому легитимности».

Предполагается, что он-лайн обучение будет интересно тем детям из Крыма, которые намерены в перспективе поступать в украинские университеты. В равной мере такая возможность будет предоставляться и детям с оккупированных сейчас территорий Донбасса.

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По словам Полянского, сейчас трудно сказать, сколько человек захотят воспользоваться таким он-лайн обучением, но, по его убеждению, государство должно обеспечить им такой шанс.

Полянский также отметил, что в 2016 году у детей на территории аннексированного Крыма уже не будет никакого украинского документа об общем среднем образовании.

«Если в прошлом и позапрошлом году мы имели дело с крымскими детьми, у которых на руках было хотя бы украинское свидетельство об окончании 9-и классов и мы могли по очень упрощенным процедурам экстерната, на основании собеседования выдавать им аттестаты о полном среднем общем образовании, то со следующего года – 2016 г. – мы впервые будем иметь детей на территории аннексированного Крыма, у которых не будет никакого украинского документа об образовании. Это дети, которые 9 классов будут оканчивать только в следующем году», - отметил он.

Полянский подчеркнул, что сейчас дети переселенцев из Крыма, с оккупированных территорий Донбасса могут прикрепляться к украинским школам (на неоккупированной территории) без исчерпывающего пакета документов, который требуется в таком случае. «Все эти дети зачислялись в течение года и также будут зачисляться и в этом году без необходимого пакета документов. Все может быть установлено потом», - сказал он.

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Заместитель министра сообщил также, что в этом году украинские свидетельства об окончании 9 классов и полном среднем образовании получили жители Севастополя, АР Крым, а также жители с неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей: «Мы выдали для жителей Крыма, оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в этом году более 21 тыс. 700 свидетельств, и также выдано почти 16,5 тыс. аттестатов».

По его данным, в этом году поступили в украинские вузы более 700 абитуриентов из Крыма и 20,5 тыс. из Донецкой и Луганской областей.