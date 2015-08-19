Более 700 крымчан стали студентами украинских вузов – Минобразования Украины

«По данным единой государственной электронной базы по вопросам образования, по состоянию на 18 августа 2015 года на обучение по образовательно-квалификационному уровню младшего специалиста, бакалавра, специалиста и магистра в высших учебных заведений зачислили 761 жителя Крыма (по данным прописки)», – указано в сообщении министерства.

Большинство студентов (554) поступали на дневную и заочную формы образовательно-квалификационного уровня специалист и магистр. По уровню бакалавра и младшего специалиста студентами стали 207 жителей оккупированного Крыма.

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По данным министерства, за средства государственного бюджета будут учиться на 329 студентов из Крыма, физических и юридических лиц - 432.

Ранее министр образования Сергей Квит заявлял, что финансирование вузов через госзаказ – это организационный нонсенс. Никто в мире не может это понять. По мнению министра, необходимо прекратить финансировать высшее образование через госзаказ.