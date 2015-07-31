МИД требует от России немедленного допуска консула к Савченко и другим политзаключенным

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте политики и коммуникаций МИД.

Министерство считает также неприемлемой позицию компетентных органов РФ с утаиванием информации о местонахождении Савченко во время ее перевода из Москвы в Новочеркасск Ростовской области.

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МИД Украины обращает внимание на грубое нарушение российской стороной общепризнанных иммунитетов Савченко как члена ПАСЕ, призывает Россию неуклонно соблюдать Консульскую конвенцию между Украиной и Российской Федерацией от 15 января 1993 г. и требует немедленного допуска консульских должностных лиц Украины к Савченко, Олегу Сенцову, другим незаконно удерживаемым в России украинским политзаключенным.

Как сообщалось, 30 июля в городском суде Донецка Ростовской области РФ начались предварительные слушания по делу Савченко.

Суд удовлетворил ходатайство ее адвокатов о необходимости изменения территориальной подсудности дела Савченко. Ходатайство направлено в Ростовский областной суд. Защитники просят, чтобы рассмотрение дела по существу проходил в суде Москвы.

До решения вопроса о подсудности рассмотрения дела Савченко будет содержаться в СИЗО №3 Новочеркасска.

Справка УНИАН. Савченко прошлым летом похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.