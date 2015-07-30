Савченко доставили в Донецкий горсуд Ростовской области, периметр здания оцепила полиция

Украинскую летчицу, народного депутата Надежду Савченко доставили в Донецкий городской суд Ростовской области России на предварительное слушание по возбужденному против нее уголовному делу.

Об этом в Twitter сообщил один из адвокатов летчицы Марк Фейгин.

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Он также сообщил, что периметр суда окружен полицией, людей к суду не подпускают.

Фейгин добавил, что находится в здании суда вместе с другим адвокатом Николаем Полозовым.

Как сообщал УНИАН, Савченко прошлым летом похитили террористы на Донбассе, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

Московский городской суд 10 июня 2015 года по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко до 30 сентября.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

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Заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Дело направлено для рассмотрения по существу в Донецкий горсуд Ростовской области.

Поехал на суд в Донецке. Бронежилет беру. Дожили... pic.twitter.com/FilTU3WfOJ — Mark Feygin (@mark_feygin) July 30, 2015