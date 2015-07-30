Сегодня на процессе Сенцова-Кольченко допросят двух уже осужденных украинцев Афанасьева и Чирния

Чирний будет допрошен первым, пишет издание Медиазона, ведущее онлайн-трансляцию из зала суда.

В ходе предыдущего заседания в среду, 29 июля, стороны допросили ключевого свидетеля по делу Сенцова-Кольченко — студента-химика Александра Пирогова, который якобы про просьбе еще одного фигуранта дела - Алексея Чирния - должен был изготовить самодельные взрывные устройства для подрыва памятника Ленину и Вечного огня в Симферополе и других несостоявшихся терактов.

Читайте такжеМИД обвиняет Россию в пытках незаконно удерживаемых граждан УкраиныПосле задержания Чирний согласился на сотрудничество со следствием и дал признательные показания; его дело рассматривалось в особом порядке; он осужден на семь лет лишения свободы.

За четыре месяца до вынесения приговора Чирнию - в декабре 2014 года - другой обвиняемый по делу "крымских террористов" Геннадий Афанасьев был осужден на такой же срок лишения свободы. Как и Чирний, после ареста он заключил соглашение со следствием и полностью признал свою вину.