Порошенко призвал новую власть Закарпатья ударить бандитов "кулаком законности"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал сегодня на совещании с руководителями силовых структур и правоохранительных органов в Мукачево.

«Мы должны защитить людей. Сегодняшний день должен стать открытием новой, чистой страницы в истории Закарпатья», – подчеркнул президент.

Президент констатировал: «Система государственного управления на Закарпатье полностью прогнила».

Именно поэтому вновь назначенные чиновники должны совместными усилиями изменить ситуацию в регионе.

«Новая сильная мощная власть на Закарпатье должна сформировать кулак законности, правопорядка и ударить им бандитов, которые сегодня грабят народ Украины», – подчеркнул президент.

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Глава государства отметил, что назначенные новые руководители управлений СБУ и МВД в Закарпатской области являются опытными и незапятнанными правоохранителями.

Президент подчеркнул, что необходимо в короткие сроки наладить эффективную совместную работу таможенников, пограничников, сотрудников МВД, СБУ и прокуратуры.

«Тогда народ поверит, что намерения о решимости в борьбе с коррупцией у нас реальные», – сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент назначил Москаля главой Закарпатской ОГА, освободив от этой должности Василия Губаля.

Также сегодня стало известно, что руководителем Управления МВД Закарпатской области станет полковник Сергей Князев, который сейчас возглавляет криминальную милицию в Мариуполе.

Управление СБУ в Закарпатской области возглавит Олег Воеводин.

Также сегодня Порошенко сообщил, что в пограничных отрядах на Закарпатье будет проведена полная «перезагрузка».

Ранее, 13 июля, Государственная фискальная служба отстранила от исполнения обязанностей весь руководящий состав Закарпатской таможни для проведения служебной проверки фактов коррупции на таможне.

Справка УНИАН. В Мукачево 11 июля произошла стрельба, в результате которой есть раненые и погибшие. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.

Несколько бойцов «Правого сектора» после стрельбы прячутся в лесу. СБУ призвала бойцов добровольно сдать оружие.

Президент Украины Петр Порошенко 13 июля заявил, что конфликт в Мукачево возник из-за перераспределения потоков контрабанды.