Telegram добавил систему имен пользователей еще в 2014 году.

WhatsApp готовит полезную функцию для тех, кто хочет больше приватности. Совсем скоро в мессенджере появится возможность "тегать" собеседников в чатах и находить людей в поиске, не зная их номера.

Таким инсайдом поделился профильное издание WABetaInfo – они нашли в коде бета-версии WhatsApp упоминание юзернеймов, как в Telegram и других мессенджерах. Сейчас вместо юзернейма приложение показывает реальный номер телефона.

Согласно предварительной информации, юзернеймы должны включать как минимум одну букву, при этом необходимо указывать от 3 до 30 символов. После выбора допустимого никнейма WhatsApp подтвердит его с помощью анимации. С этого момента никнейм будет отображаться в разговорах и групповых чатах.

Видео дня

При этом те, у кого уже сохранен ваш номер, как и раньше, смогут находить и писать вам без изменений. Так что с друзьями и родными связь не потеряется, просто появится больше контроля над тем, кто может о вас видеть.

Функция пока в разработке, но, судя по всему, апдейт для всех выпустят в ближайшее время. Это уже не первый раз, когда WABetaInfo пишет о планах WhatsApp добавить юзернеймы.

Напомним, с 1 июня 2025 года WhatsApp перестал работать на старых iPhone, включая iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Если вы обладатель одного из них, рекомендуется срочно обновиться.

Меж тем Apple, вероятно, передумала выпускать iOS 19: вместо нее сразу выйдет iOS 26. Аналогично будут названы macOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и visionOS 26.

Вас также могут заинтересовать новости: