Одно важное различие определяет, кто из них чаще оказывается на вершине.

Астролог Стюарт Кинг рассказал, какие два мощнейших знака Зодиака способны добиться высот практически в любой сфере. При этом он назвал причину, по которой лишь один из них чаще оказывается в центре внимания и ассоциируется с успехом. Именно это тонкое, но важное различие определяет, кто из них чаще оказывается на вершине, передает YourTango.

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Овен

Этот знак ассоциируется с дерзостью, отвагой и страстью к риску. Овны обладают врождённой уверенностью и напором, которые помогают им добиваться многого.

"Нет сомнений, что Овен более уверен в себе, чем Козерог. У Козерога есть сила, стремление, но, честно говоря, у Овна тоже", - отметил Кинг.

Еще один плюс Овна - его харизма. Он не просто входит в комнату - он ее заполняет. И хотя Козерог может быть блестящим стратегом и логиком, люди всё же тянутся к тому, кто излучает уверенность и готов идти вперед несмотря ни на что.

По словам Кинга, "Удача сопутствует смелым", и именно эта смелость часто становится решающим фактором в успехе Овна.

Тем не менее, у Овна есть свои "подводные камни". Его импульсивность и склонность действовать без оглядки на последствия иногда играют против него. И, несмотря на свою силу, он не всегда добегает до финиша первым.

Козерог

Этот знак тоже занимает высокую позицию в рейтинге самых успешных. Ключевая причина - его дисциплина.

"Козерог, вероятно, самый дисциплинированный знак Зодиака", - акцентировал астролог, добавив, что Козерог также известен своей настойчивостью и сверхъестественной способностью "проваливаться 1000 раз и продолжать идти вперед".

В отличие от вспыльчивого Овна, Козерог действует стратегически. Он умеет молчать, когда надо, и поддерживать важные отношения, которые потом помогают ему продвигаться.

Именно за счет настойчивости, хладнокровия и способности выстраивать долгосрочные стратегии Козерог часто обгоняет Овна - пусть и не сразу, зато наверняка. И в итоге, как считает Кинг, именно Козерога можно назвать самым успешным знаком Зодиака.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие пять знаков Зодиака ждут неожиданные повороты в любви уже на днях.

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