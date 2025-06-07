Сейчас россияне выпускают до 500 дронов, отметил эксперт.

Российские оккупационные войска вряд ли смогут выпускать по Украине по 1000 ударных дронов типа "Шахед" в сутки. Такое мнение высказал военный эксперт Павел Нарожный.

Как он отметил в эфире телеканала "Мы – Украина", основной проблемой для россиян являются навигационные системы. Россия не может производить их в "огромных количествах". Дорогостоящими также являются пусковые установки.

"Говорить, что они сейчас способны выпускать 1000 дронов в сутки – это нереальная цифра. Сейчас россияне выпускают до 500. Для этого им нужно неделю накапливать дроны. Примерно половина из этих дронов – это не боевые дроны, а дроны-имитаторы. Поэтому тысяча сейчас выглядит абсолютно нереалистичной цифрой", – констатировал Павел Нарожный.

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"Шахеды" в войне РФ против Украины

Российские оккупационные войска ежедневно терроризируют Украину ударными дронами. По сравнению с началом их применения, количество беспилотников, которые выпускает Россия, существенно возросло.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, россияне планируют увеличить масштабы производства как "Шахедов", так и дронов-имитаторов до конца 2025 года. Постепенно враг может масштабировать производство дронов до 500 единиц в день.

В то же время специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов говорит, что уже скоро во время атак "Шахедов" в Украине могут отключать мобильную связь на пути этих дронов. По его словам, это может быть сделано для того, чтобы полностью лишить вражеские беспилотники каких-либо возможностей для связи.

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