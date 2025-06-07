Певица заявила, что "ни разу, ни на одного артиста не сказала плохих слов".

Популярная украинская певица Тина Кароль призналась, что на каждом концерте суфлер подсказывает ей слова песен.

"Я расскажу секрет, у меня есть суфлер на каждом концерте… Потому что задач куча, петь нужно, два часа на сцене… Я же не компьютер", - рассказала исполнительница в интервью "Нашему радио".

Также Тина Кароль заявила, что "лично ни разу, ни на одного артиста не сказала плохих слов". А отвечая на вопрос о давнем конфликте с певицей Олей Поляковой, артистка заверила, что он исчерпан:

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"Она когда-то что-то сказала на какой-то программе. Мы между собой это решили. Она извинилась, я ей сказала: "Оля, я тебя обнимаю, все бывает". И это все прошло".

Напомним, еще в 2021 году Оля Полякова в третьем выпуске шоу "Маска" назвала Тину Кароль "известной плакальщицей на похоронах". После этих слов между артистками разгорелся нешуточный скандал.

Несколкьо месяцев назад Полякова заявила, что они с Кароль постоянно "бодаются" в шоу-бизнесе, но в этом нет ничего плохого:

"Смотрите, я очень люблю Тину как артистку. Прям люблю. Она "нервная крикуха". Такой и должна быть артистка, я сама такая. Я люблю Тину, как-то так случилось, что нас осталось только две и бодаться приходится друг с другом. Я бы бодалась с Ефросининой, но я почему-то с ней подружилась".

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