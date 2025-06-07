Популярная украинская певица Тина Кароль призналась, что на каждом концерте суфлер подсказывает ей слова песен.
"Я расскажу секрет, у меня есть суфлер на каждом концерте… Потому что задач куча, петь нужно, два часа на сцене… Я же не компьютер", - рассказала исполнительница в интервью "Нашему радио".
Также Тина Кароль заявила, что "лично ни разу, ни на одного артиста не сказала плохих слов". А отвечая на вопрос о давнем конфликте с певицей Олей Поляковой, артистка заверила, что он исчерпан:
"Она когда-то что-то сказала на какой-то программе. Мы между собой это решили. Она извинилась, я ей сказала: "Оля, я тебя обнимаю, все бывает". И это все прошло".
Напомним, еще в 2021 году Оля Полякова в третьем выпуске шоу "Маска" назвала Тину Кароль "известной плакальщицей на похоронах". После этих слов между артистками разгорелся нешуточный скандал.
Несколкьо месяцев назад Полякова заявила, что они с Кароль постоянно "бодаются" в шоу-бизнесе, но в этом нет ничего плохого:
"Смотрите, я очень люблю Тину как артистку. Прям люблю. Она "нервная крикуха". Такой и должна быть артистка, я сама такая. Я люблю Тину, как-то так случилось, что нас осталось только две и бодаться приходится друг с другом. Я бы бодалась с Ефросининой, но я почему-то с ней подружилась".