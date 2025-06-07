Все модели Apple Watch, которые совместимые с текущей watchOS 11, получат обновление до watchOS 26 в 2025 году.

Apple назначила дату презентации WWDC 2025 на 9 июня. На ней анонсируют iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 и другие обновления ОС. Также выйдет watchOS 26 – новая версия системы для умных часов Apple Watch. И перед этим важно понимать, какие устройства будут работать с новой операционкой.

Портал MacRumors раньше времени опубликовал список моделей Apple Watch, которые получат обновление watchOS 26. В него войдут и будущие модели, которые ожидаются осенью – Series 11, SE 3-го поколения и Ultra 3.

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch SE (2-е поколение)

Apple Watch Ultra (1-е поколение)

Apple Watch Series 9

Apple Watch Ultra (2-е поколение)

Apple Watch Series 10

Таким образом, в 2025 году Apple не прекратит поддержку ни одной модели Apple Watch – все устройства, совместимые с текущей watchOS 11, получат обновление до watchOS 26. В том числе Apple Watch Series 6, выпущенные еще в 2020 году.

Видео дня

По информации Bloomberg, Apple изменит нумерацию своих ОС. Переход на годовой формат именования призван устранить путаницу для пользователей и подчеркнуть глобальные изменения. Это значит, что вместо watchOS 12 мы получим watchOS 26, вместо iOS 19 – iOS 26 и т.д.

Тем не менее, ожидать каких-то кардинальных изменений в watchOS 26 не стоит. Система вряд ли получит переработанный интерфейс, как у iOS 26, а апгрейд ограничится лишь небольшими изменениями.

Вас также могут заинтересовать новости: