В целом город превратился в сплошную "сафари-зону" для российских военных.

Россияне придумали коварный способ охотиться на экипажи пожарных в Херсонской области. Об этом в своем блоге в Телеграм сообщает военнослужащий Станислав Бунятов.

По его словам, оккупанты пользуются сильной жарой в регионе, чтобы выманивать пожарные экипажи под свои удары.

"Поджигают траву или дома в частном секторе, ждут машину ГСЧС - и бьют по ней ударными дронами", - написал он.

Видео дня

Стоит заметить, что работники пожарной охраны не являются комбатантами с точки зрения международного гуманитарного права, поэтому целенаправленные удары по ним являются военным преступлением.

На днях международная правозащитная группа Human Rights Watch обнародовала большой доклад о том, как российские военные ведут целенаправленную охоту на гражданское население Херсона и окрестностей, используя беспилотники различных типов, преимущественно с так называемыми сбросами.

Правозащитники сообщают, что они смогли верифицировать 45 видеозаписей, преимущественно снятых камерами российских же дронов, на которых видно как российские БПЛА целенаправленно атакуют гражданских лиц или гражданскую инфраструктуру. Отмечается, что часть этих видео была размещена в закрытых Телеграмм-каналах, где российские военные хвастаются ударами по мирному населению Херсона.

"Видео с атаками на гражданских лиц и гражданские объекты свидетельствуют о том, что операторам дронов был известен характер цели, то есть атаки были преднамеренными", - говорится в докладе.

Правозащитники отмечают, что эти атаки не были частью активных боевых действий.

"Мирные жители становились жертвами российских атак с использованием дронов-квадрокоптеров, когда ехали на велосипеде, шли пешком, были за рулем автомобилей, ехали на работу или с работы в общественном транспорте или находились у себя дома. Российские военные также атаковали медицинские учреждения, автомобили скорой помощи и их персонал, включая сотрудников экстренных служб, которые прибыли для оказания помощи жертвам предыдущих атак на гражданских лиц. Россияне направляли свои дроны на продовольственные магазины и транспортные средства, доставляющие туда продукты, что заставило почти все магазины в зоне поражения закрыться", - говорится в отчете.

Правозащитники отмечают, что каждая такая атака квалифицируется как отдельное военное преступление.

Российские удары по городам Украины: последние новости

Как писал УНИАН, сегодня днем Россия нанесла бомбовый удар по Харькову. Бомбы упали возле административного здания аттракциона "Детская железная дорога" в городском парке. Погибла начальница аттракциона, еще 40 человек получили ранения.

Также мы рассказывали, что российская армия подошла на расстояние в 20 км к городу Сумы. Это потенциально открывает оккупантам возможность начать охоту на гражданских жителей так же, как они делают в Херсоне.

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