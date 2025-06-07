По словам президента, Россия чувствует безнаказанность, поэтому и убивает мирных жителей Украины.

Сейчас в Харькове количество пострадавших увеличилось до более 40 человек, еще один человек погиб из-за удара российских авиабомб. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Очередное зверское убийство. Авиабомбы по гражданским в городе - рядом даже детская железная дорога. Это не имеет никакого военного смысла. Чисто терроризм. И это продолжается уже более трех лет полномасштабной войны. Это нельзя игнорировать. Нельзя на это закрывать глаза. И это не какая-то игра. Ежедневно мы теряем наших людей только потому, что Россия чувствует безнаказанность. Нужно жесткое принуждение России к миру", - подчеркнул глава государства.

Как заявил директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Перцовский, в результате российского удара по Харькову погибла 30-летняя руководительница местной Детской железной дороги.

Видео дня

"Очередной коварный удар по Харькову унес жизнь нашей сотрудницы, 4 железнодорожников ранены. Рядом с ними в больнице наши люди, чтобы была максимальная поддержка и помощь", - отметил он.

Перцовский уточнил, что враг нанес удар рядом с производственными помещениями и депо Малой южной, детской железной дороги Харькова.

"Из соображений безопасности ее не открываем - отменили открытие, поэтому учеников или посетителей не было на месте и они в безопасности! Страшно представить, что было бы в ином случае. Впрочем, удар унес жизнь руководительницы заведения - молодой сотрудницы, 2 недели как назначили. Врачи оказывают помощь другим....я им обещал, что мы с детьми с Малой Южной обязательно поднимемся на Говерлу. Мы это точно сделаем. Очередное, что наши дети будут делать в память близких людей. Очень очень очень больно", - добавил директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця".

Российские обстрелы Харькова 7 июня - что известно

Как писал УНИАН, днем 7 июня россияне ударили по Харькову, в результате чего погиб один человек, еще десятки получили ранения. По информации главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, в Шевченковском районе города повреждено здание детской железной дороги. В Киевском районе из-за обстрела пострадал частный жилой дом.

"Около 17:35 враг нанес удары 4 управляемыми авиабомбами по Шевченковскому и Киевскому районам города. Одно из попаданий - по Детской железной дороге. Это место, где обычно много семей с детьми. Россияне бьют именно туда в субботу днем", - подчеркнул чиновник.

Также в ночь на 7 июня оккупанты нанесли мощнейший удар по Харькову, из-за чего погибли трое мирных жителей, еще 21 человек получил ранения. Отмечается, что среди пострадавших полуторамесячный младенец и 14-летняя девочка.

"За полтора часа в городе прозвучало не менее 40 взрывов. Враг наносит удары одновременно ракетами, "шахедами" и управляемыми авиабомбами", - рассказывал мэр города Игорь Терехов.

Позже стало известно, что по городу были нанесены удары 48-ю "шахедами", двумя ракетами и четырьмя КАБами.

Вас также могут заинтересовать новости: