В этом районе оккупантам удалось выйти на 20-километровое расстояние до Сум, поэтому со временем можно ожидать удары FPV-дронами по городу.

Кондратовка и Алексеевка Сумской области перешли в красную зону - враг занял эти населенные пункты полностью, накапливает там пехоту и продолжает попытки двигаться вглубь.

Как сообщили аналитики проекта DeepState, дальше у россиян на пути поселок Хотень, который они взяли за цель оккупировать и закрепиться, а также попытки залезть в Малую Корчаковку.

"В этом районе оккупантам удалось выйти на 20-тикилометровое расстояние до Сум, поэтому со временем можно ожидать удары FPV-дронами по городу, когда подтянутся соответствующие экипажи и не будет охоты на них с нашей стороны", - прогнозируют аналитики.

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Кроме того, тяжелой является ситуация по отрезку Новониколаевка-Варачино-Яблоновка-Юнаковка. И россияне подобрались вплотную к этим населенным пунктам и пытаются их оккупировать полностью и закрепиться.

В проекте отметили, что оккупанты бьют вокруг Яблоновки, а также пробуют залезать в Юнаковку, но там даже негде спрятаться, потому что они там все разрушили.

"Отдельно стоит обратить внимание на район Локни, где противник пытается лезть восточнее села и залезать в леса в направлении Садков. Если пехота противника туда залезет, выбить ее будет крайне трудно", - констатировали аналитики.

Они добавили, что для этого противник сосредоточил значительные силы в данном районе после вытеснения ВСУ с Курской области.

"Огневой поддержкой служат различные дроны, но стоит обратить внимание, что как на Сумщине, так и на других многих участках противник почти не применяет технику, а ставит свои усилия на пехоту (часто на мотоциклах) и на дроны, которые выбивают логистику и позиции", - рассказали о ситуации аналитики

Ситуация на Сумщине

Военный аналитик, майор запаса Алексей Гетьман ранее прогнозировал, что на Сумщине скорость продвижения врага будет уменьшаться. Он подчеркнул, что на севере Сумской области будет наступление, украинскому командованию было известно еще осенью 2024 года.

А представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что на пограничье Сумщины российские оккупанты расширяют зону захода пехоты на территорию Украины.

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