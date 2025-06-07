В рейтинг попали модели от трех производителей: Samsung, Nothing и Motorola.

Если вы в поисках нового смартфона, но бюджет ограничен, обзорщики портала Android Central отобрали шесть сбалансированных вариантов, которые можно смело брать в июне 2025 года.

В рейтинг попали модели от трех производителей: Samsung, Nothing и Motorola. Самый "дорогой" телефон в подборке обойдется в $400 (~16 000 грн), а самый дешевый – $150 (~6000 грн),

Открывает список CMF Phone 1 – смартфон, который на бумаге должен стоить 400 долларов, но оценен в 239 долларов, пишет Android Central. Он имеет яркий AMOLED-дисплей, оптимальное железо, достойные камеры и модульную конструкцию, которую можно модернизировать дома.

– смартфон, который на бумаге должен стоить 400 долларов, но оценен в 239 долларов, пишет Android Central. Он имеет яркий AMOLED-дисплей, оптимальное железо, достойные камеры и модульную конструкцию, которую можно модернизировать дома. Samsung Galaxy A36 подойдет тем, кто не любит часто менять телефоны. Он будет получать обновления ОС Android в течение шести лет, а значит не потеряет своей актуальности и в 2030 году.

Лучшее соотношение цены-качества предлагает Moto G Power (2025). По доступной цене в $300 покупатели получают устройство с максимальным классом защиты IP69, 6,8-дюймовый дисплеем на 120 Гц, беспроводной зарядкой и Android 15 "из коробки".

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Наличие стилуса выделяет Moto G Stylus (2025) на фоне других Android-смартфонов. Также он имеет при себе OLED-дисплей на 120 герц, отличный набор камер 50+13 Мп, чип Snapdragon 6 Gen 1, поддержку беспроводной зарядки и стильный задник.

на фоне других Android-смартфонов. Также он имеет при себе OLED-дисплей на 120 герц, отличный набор камер 50+13 Мп, чип Snapdragon 6 Gen 1, поддержку беспроводной зарядки и стильный задник. Samsung Galaxy A16 впечатлил экспертов своим временем автономности. Батарея тут всего на 5000 мАч, но работа устройства оптимизирована таким образом, что смартфон пару дней можно не ставить на зарядку.

Замыкает топ Nothing Phone (3a). Это один из самых красивых смартфонов в своем классе с прозрачной задней панелью и подсветкой Glyph. Аппарат получил аккуратный пластиковый корпус, большой 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей на 120 Гц, процессор Mediatek Dimensity 7200 Pro и 8 ГБ памяти.

Как УНИАН уже рассказывал, с 20 июня в Европе начнут действовать новые требования к "екодизайну" смартфонов. Теперь все поступающие на рынок ЕС девайсы должны быть защищены от пыли и брызг, а также получать минимум пять лет обновлений ОС.

Самые продаваемые смартфоны в Европе в 2025 году состоят исключительно из iPhone и Samsung Galaxy, следует из отчета Counterpoint Research. Первое место по продажам занял iPhone 16 Pro – на него приходится 6% от европейского рынка смартфонов.

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