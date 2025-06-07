CMF Phone 1 однозначно один из лучших бюджетных смартфонов на рынке / фото CMF

Если вы в поисках нового смартфона, но бюджет ограничен, обзорщики портала Android Central отобрали шесть сбалансированных вариантов, которые можно смело брать в июне 2025 года.

В рейтинг попали модели от трех производителей: Samsung, Nothing и Motorola. Самый "дорогой" телефон в подборке обойдется в $400 (~16 000 грн), а самый дешевый – $150 (~6000 грн),

  • Открывает список CMF Phone 1 – смартфон, который на бумаге должен стоить 400 долларов, но оценен в 239 долларов, пишет Android Central. Он имеет яркий AMOLED-дисплей, оптимальное железо, достойные камеры и модульную конструкцию, которую можно модернизировать дома.

  • Samsung Galaxy A36 подойдет тем, кто не любит часто менять телефоны. Он будет получать обновления ОС Android в течение шести лет, а значит не потеряет своей актуальности и в 2030 году. 

  • Лучшее соотношение цены-качества предлагает Moto G Power (2025). По доступной цене в $300 покупатели получают устройство с максимальным классом защиты IP69, 6,8-дюймовый дисплеем на 120 Гц, беспроводной зарядкой и Android 15 "из коробки".

Видео дня
Moto G Power (2025)
  • Наличие стилуса выделяет Moto G Stylus (2025) на фоне других Android-смартфонов. Также он имеет при себе OLED-дисплей на 120 герц, отличный набор камер 50+13 Мп, чип Snapdragon 6 Gen 1, поддержку беспроводной зарядки и стильный задник.

  • Samsung Galaxy A16 впечатлил экспертов своим временем автономности. Батарея тут всего на 5000 мАч, но работа устройства оптимизирована таким образом, что смартфон пару дней можно не ставить на зарядку.

  • Замыкает топ Nothing Phone (3a). Это один из самых красивых смартфонов в своем классе с прозрачной задней панелью и подсветкой Glyph. Аппарат получил аккуратный пластиковый корпус, большой 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей на 120 Гц, процессор Mediatek Dimensity 7200 Pro и 8 ГБ памяти.

Nothing Phone (3a)

Как УНИАН уже рассказывал, с 20 июня в Европе начнут действовать новые требования к "екодизайну" смартфонов. Теперь все поступающие на рынок ЕС девайсы должны быть защищены от пыли и брызг, а также получать минимум пять лет обновлений ОС.

Самые продаваемые смартфоны в Европе в 2025 году состоят исключительно из iPhone и Samsung Galaxy, следует из отчета Counterpoint Research. Первое место по продажам занял iPhone 16 Pro – на него приходится 6% от европейского рынка смартфонов.

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