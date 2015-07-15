Порошенко: Украина объединит усилия с соседними странами в борьбе с контрабандой

Об этом он заявил во время совещания с силовиками в ходе рабочей поездки в Закарпатскую область.

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По его словам, необходимо лишить криминалитет подпитки и перекрыть контрабандные потоки через границу.

"В ближайшее время у меня состоятся соответствующие консультации с руководством стран наших соседей... Мы объединим усилия Украины с нашими странами-соседями, членами ЕС для этого (в борьбе с контрабандой - УНИАН)", - сказал президент.