Порошенко: Украина объединит усилия с соседними странами в борьбе с контрабандой
19:57, 15 июля 2015Политика
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Президент Петр Порошенко в ближайшее время проведет консультации с руководством соседних стран-членов ЕС для выработки совместных действий по противодействию контрабанде.
Порошенко инициирует объединение усилий в борьбе с контрабандой / Фото УНИАН
Об этом он заявил во время совещания с силовиками в ходе рабочей поездки в Закарпатскую область.
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По его словам, необходимо лишить криминалитет подпитки и перекрыть контрабандные потоки через границу.
"В ближайшее время у меня состоятся соответствующие консультации с руководством стран наших соседей... Мы объединим усилия Украины с нашими странами-соседями, членами ЕС для этого (в борьбе с контрабандой - УНИАН)", - сказал президент.
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