На Луганщине российские дезертиры расстреляли командира военной полиции и скрылись

Кроме того, среди жертв еще двое подчиненных убитого офицера.

В Луганской области российские дезертиры устроили бунт, расстреляв командира и еще двух его подчиненных.

Как сообщает NEXTA Live, инцидент произошел недалеко от населенного пункта Нижняя Дуванка. По предварительным данным, несколько российских дезертиров убили командира взвода военной полиции и еще двух его подчиненных.

Дезертиры сбежали. Сейчас оккупанты пытаются их разыскать.

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Дезертирство в российской армии

Как сообщал УНИАН, ранее под Покровском Донецкой области с фронта сбежала целая группа российских оккупантов. Дезертиры служили в 1437 мотострелковом полку ВС РФ. Речь идет о по меньшей мере восьми беглецах.

Журналисты французского издания Le Monde пообщались с несколькими российскими солдатами, которые решили дезертировать. Они рассказали, что решение о дезертирстве может стать спасением от диктаторского режима Владимира Путина.

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