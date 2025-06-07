В нынешнем виде документ может повлечь за собой разрыв торговых отношений США с крупнейшими экономиками мира.

Давно представленный, но до сих пор не принятый законопроект о новых санкциях США против России, скорее всего, существенно изменится перед тем, как его примут. Об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что введение 500-процентного тарифа на импорт товаров из стран-покупателей российских энергоносителей в первую очередь будет означать разрыв с крупнейшими экономиками мира - Китаем, Индией, рядом стран Европы.

Сенатор Линдси Грэм, очевидно, признал это, когда ранее на этой неделе предложил сделать исключение для тех стран, которые оказывают помощь Украине. Это исключение в частности спасло бы от 500-процентной пошлины Европейский Союз, который до сих пор на 20% зависит от газа из России.

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Но даже вынеся Европу за скобки, законопроект все равно выглядит сомнительным, пишет Politico. Во-первых, сами же США до сих пор покупают российский уран, который тоже включен в законопроект Грэма. Во-вторых, введение огромной пошлины на импорт из Китая и Индии может ударить по внутреннему рынку Америки, который в значительной степени зависит от импорта из этих стран.

"Тарифы в размере 500% на импорт товаров, произведенных в Китае, приведут к резкому росту цен, нарушат цепочки поставок и могут привести к росту безработицы в США до уровня рецессии", - пишет Politico.

Политический аналитик Мэтт Цвейг отметил, что законопроект Грэма, вероятно, претерпит существенные изменения при рассмотрении в Конгрессе, или еще на этапе предварительных консультаций с администрацией Трампа. И все это потребует немало времени.

"С законодательством о санкциях вы обычно имеете дело с итеративными процессами, где вам нужно будет пройтись по каждому уголку", - сказал Цвейг.

Вместе с тем законопроект имеет очевидную и достаточно прочную двухпартийную поддержку в США, что свидетельствует о желании американского политического истеблишмента наказать Россию.

"Конгресс, возможно, давит на исполнительную ветвь власти, чтобы она действовала. В Сенате существует ощущение, что нужно или стоит ввести больше санкций против России", - сказал Адам Смит, партнер юридической фирмы Gibson Dunn.

Трамп и Россия: последние новости

Как писал УНИАН, накануне американские СМИ сообщили, что Белый дом тайно давит на сенатора Линдси Грэма, призывая его существенно смягчить законопроект о санкциях против России. Трамп боится, что после принятия закона он не сможет и дальше дружить с Путиным.

На публику же Трамп заявил, что готов применить дополнительные санкции против России, но только, если возникнет такая необходимость. Но пока что он такой необходимости не чувствует.

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