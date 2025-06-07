Украинская армия научилась сбивать вражеские беспилотники глубоко над контролируемой россиянами территорией. Об этом сообщает на платформе Х аналитик открытых данных (OSINT) Эндрю Перпетюа.
Он отметил, что ранее типичной была ситуация, когда украинские дроны-перехватчики сбивали вражеские беспилотники над своей территорией, или в так называемой серой зоне, в лучшем случае - в паре километров вглубь контролируемой россиянами территории.
Но теперь это стало скорее исключением, тогда как типичной ситуацией является перехват российских дронов глубоко в российском тылу.
"В последнее время мы видим перехваты на расстоянии 12, 13, даже 18 километров [от линии фронта]", - написал аналитик.
По его словам, на сегодня рекордное расстояние, на котором зафиксирована работа украинских дронов-перехватчиков, составляет более 32 километров вглубь России. Как видно из обнародованной геолокации, это произошло на Курском направлении.
Какие именно типы российских БПЛА становятся жертвами украинских зенитных дронов на таком расстоянии - не уточняется. Но стоит отметить, что сейчас обе стороны используют разведывательные дроны типа "крыло" для визуального наблюдения за передним краем и собственной прифронтовой зоной - на случай проникновения вражеских диверсионных групп.
Зенитные дроны: последние новости
Как писал УНИАН, Украина уже около года использует дроны-перехватчики для охоты на российские беспилотники. Эта технология постоянно совершенствуется, расширяется спектр ее применения. Если сначала украинские дроны охотились исключительно на разведывательные БПЛА врага, то сейчас они применяются и для перехвата "Шахедов".
Однако россияне уже поняли, что им нужно немедленно копировать все украинские ноу-хау, чтобы не потерпеть поражение в войне. Поэтому теперь и агрессор тоже применяет на фронте дроны-перехватчики. Это заставляет украинских военных инженеров искать средства противодействия российским дронам-охотникам.