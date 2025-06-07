Если раньше проблемой было сбивать российские "глаза" над Полтавой, то теперь российские разведчики не могут безопасно летать даже на Курщине.

Украинская армия научилась сбивать вражеские беспилотники глубоко над контролируемой россиянами территорией. Об этом сообщает на платформе Х аналитик открытых данных (OSINT) Эндрю Перпетюа.

Он отметил, что ранее типичной была ситуация, когда украинские дроны-перехватчики сбивали вражеские беспилотники над своей территорией, или в так называемой серой зоне, в лучшем случае - в паре километров вглубь контролируемой россиянами территории.

Но теперь это стало скорее исключением, тогда как типичной ситуацией является перехват российских дронов глубоко в российском тылу.

Видео дня

"В последнее время мы видим перехваты на расстоянии 12, 13, даже 18 километров [от линии фронта]", - написал аналитик.

По его словам, на сегодня рекордное расстояние, на котором зафиксирована работа украинских дронов-перехватчиков, составляет более 32 километров вглубь России. Как видно из обнародованной геолокации, это произошло на Курском направлении.

Какие именно типы российских БПЛА становятся жертвами украинских зенитных дронов на таком расстоянии - не уточняется. Но стоит отметить, что сейчас обе стороны используют разведывательные дроны типа "крыло" для визуального наблюдения за передним краем и собственной прифронтовой зоной - на случай проникновения вражеских диверсионных групп.

Зенитные дроны: последние новости

Как писал УНИАН, Украина уже около года использует дроны-перехватчики для охоты на российские беспилотники. Эта технология постоянно совершенствуется, расширяется спектр ее применения. Если сначала украинские дроны охотились исключительно на разведывательные БПЛА врага, то сейчас они применяются и для перехвата "Шахедов".

Однако россияне уже поняли, что им нужно немедленно копировать все украинские ноу-хау, чтобы не потерпеть поражение в войне. Поэтому теперь и агрессор тоже применяет на фронте дроны-перехватчики. Это заставляет украинских военных инженеров искать средства противодействия российским дронам-охотникам.

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