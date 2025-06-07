Глава Белого дома предположил, что его отношения с миллиардером завершены.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет желания восстанавливать отношения со своим бывшим советником миллиардером Илоном Маском. Об этом он сказал в телефонном интервью NBC News.

Отмечается, что на вопрос, имеет ли Трамп желание восстановить отношения с Маском, он ответил: "Нет". Также глава Белого дома предположил, что его отношения с генеральным директором Tesla и SpaceX завершены.

Кроме того, Трамп говорит, что не планирует разговаривать с Маском в ближайшее время.

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"Я слишком занят другими делами. Я не намерен с ним разговаривать", - цитирует президента США издание.

Он также обвинил Маска в "неуважении к должности президента". Издание напомнило, что в четверг миллиардер опубликовал посты в соцсети X о якобы связи Трампа с бывшим американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в создании сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

"Это называется "старая новость", о которой говорили годами. Даже адвокат Эпштейна сказал, что я не имею к этому никакого отношения. Это старая новость", - прокомментировал Трамп.

Ссора Трампа и Маска

Как сообщал ранее УНИАН, 5 мая Трамп и Маск устроили публичную ссору. Глава Белого дома заявил, что "разочаровался" в миллиардере после того, как тот раскритиковал его "великий и прекрасный" закон относительно расходов и налогов. Впоследствии президент США выложил в соцсети пост, где заявил, что Маск "сошел с ума". Маск ответил на это лаконично: "Такая очевидная ложь. Так грустно".

На следующий день Маск поддержал идею о том, что Трампу должны объявить импичмент, а пост президента США должен получить вице-президент Джей Ди Вэнс. Миллиардер также спрогнозировал, что введенные Трампом пошлины "вызовут рецессию во второй половине этого года".

Издание Axios 6 июня написало, что конфликт между Трампом и Маском возник на самом деле раньше, а не после критики законопроекта. По его данным, все началось с того, что президент отменил выдвижение бизнесмена Джареда Айзекмана на должность главы NASA, у которого него отличные отношения с Маском. Мол, это и привело к тому, что 5 июня Трамп и Маск поссорились.

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