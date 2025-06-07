Цель врага на эту летнюю наступательную кампанию - продвинуться в сторону Константиновки.

Российские оккупанты не оставляют попыток штурмовать позиции Сил обороны Украины на востоке. Сейчас враг активно пытается закрепиться за трассой Покровск-Константиновка. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

"Там район того же Попового Яра. И активно пытаются проводить наступательные действия. Сейчас это наиболее активная зона боевых действий, по крайней мере одна из нескольких. Все усилия ВСУ направлены на то, чтобы их там сдержать. Чтобы не дать им там развить наступление. И в идеале, выбросить их оттуда на юг", - сказал Трегубов.

Он отметил, что в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" во время летней наступательной компании враг, скорее всего, будет сконцентрирован на попытке двигаться в сторону Константиновки и Дружковки.

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"Они пытаются идти через Часов Яр и Торецк уже годами. Но здесь они скорее всего бросят еще большее количество усилий и акцентов", - добавил Трегубов.

Ситуация на фронте: важные новости

Накануне аналитики DeepState сообщили, что россияне вплотную приблизились к Сумам. Отмечается, что врагу удалось выйти на расстояние в 20 километров до непосредственно областного центра. Что позволит оккупантам наносить удары по Сумам FPV-дронами.

Аналитики отмечают, что для продвижения в этом регионе враг почти не использует военную технику. Зато оккупанты применяют малые пехотные группы.

Также в DeepState ответили, сколько россиянам осталось до Днепропетровщины. По словам аналитиков, армии РФ осталось 2 километра до административных границ области.

Если посмотреть на карту боевых действий DeepState, по состоянию на 5 июня 2025 года враг закрепился в 2020 метрах от административных границ Днепропетровщины. Эксперты добавили, что оккупанты осуществляют натиск силами одной бригады и двух полков, укомплектованных свежим пополнением.

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