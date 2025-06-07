По словам эксперта, Украина входит в зону, где могут возникать торнадо.

Украине следует ожидать увеличения смерчей и торнадо. Об этом заявил эколог Александр Соколенко в эфире "Киев24".

По словам эколога, смерч и торнадо - это разные названия одного и того же явления.

"То есть у нас это называют смерчем, в США называют торнадо, но это одно и то же метеорологическое явление. Механизм образования у них одинаковый. Поэтому когда мы говорим о торнадо и смерчах, то говорим об угрозе, которая есть и для нас", - подчеркнул Соколенко.

Он отметил, что следует помнить о том, что Украина входит в так называемую зону "торнадо", то есть в тот перечень территорий, где могут образовываться смерчи.

"Поэтому, во-первых, надо быть внимательным. Во-вторых, учитывать изменения климата, а именно то, что у нас средняя температура в год растет, появляется все больше периодов очень жаркой погоды весной и летом. При резкой смене погоды, поступлении холодного воздуха, например, с севера Атлантики, при столкновении двух воздушных контрастных масс могут образовываться не только мощные грозы, грады, но и такие явления, которые мы называем торнадо или смерч", - подчеркнул эколог.

В то же время он добавил, что точно спрогнозировать эти явления невозможно, можно лишь предположить, что они, вероятно, могут быть.

Смерчи в Украине - последние новости

Напомним, в Чернигове 30 мая заметили большой смерч, который завис в небе над облаками и просматривался со всех районов города. Одна из местных жительниц рассказала, что видела смерч и за городом, который медленно двигался по небу. Другие женщина добавила, что немного меньший смерч уже наблюдали в апреле этого года.

Кроме того, 3 июня над Черниговом снова пронесся смерч. По словам метеоролога Юрия Сибирцева, сейчас такие явления становятся все более частыми.

"Это смерч. Раньше редкое явление, а теперь оно стало появляться в нашем регионе чаще. Сегодня (3 июня, - ред.) образовалась очень мощная кучево-дождевая туча на атмосферном фронте, которая перемещается с запада в наш район. В таком облаке сильные вертикальные восходящие и нисходящие потоки, поэтому и возникают шквалы ветра, а также смерчи", - рассказывал эксперт в комментарии "Суспільному".

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