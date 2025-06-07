По словам эксперта, украинские военные могли уничтожить вражеский самолет с помощью F-16 или Mirage.

Вражеский Су-35 могла сбить ракета "воздух-воздух", которая была выпущена из имеющихся в Украине истребителей. Вторым вариантом могли быть зенитные ракеты типа "земля-воздух" из комплекса Patriot или NASAMS, или SAMP/T. Такое мнение высказал авиационный эксперт, член общественного совета при Госавиаслужбе Богдан Долинце в эфире "Эспрессо".

"Относительно поражения 7 июня Су-35 на Курщине, то это возможно с использованием одного из двух вариантов. Первый - ракеты "воздух-воздух", которые были выпущены, например, с F-16 или Mirage, или с другого украинского самолета советского производства. Второй - зенитные ракеты типа "земля-воздух", то есть это комплексы Patriot, NASAMS, SAMP/T", - отметил эксперт.

Долинце напомнил, что Су-35 является одним из самых современных российских многоцелевых самолетов поколения 4++. Противник использует эти самолеты как носители КАБов или для запуска ракет типа "воздух-земля" и "воздух-воздух". До полномасштабного вторжения российские оккупанты имели примерно 120 самолетов такого типа, а по состоянию на сейчас по разным оценкам РФ имеет около 80 таких истребителей.

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Аналитик отметил, если учитывать, что Су-35 был уничтожен в воздушном пространстве России, то, вероятно, речь идет об использовании ракет типа "воздух-воздух". Эксперт считает, что скорее всего, мог быть использован один из западных истребителей, которые получили украинские военные.

В частности, по словам Долинце, если говорить о F-16, они имеют радар, который может обнаруживать и сопровождать цели на расстоянии до 160 км. Эксперт подчеркнул, что Украина могла получать ракеты "воздух-воздух" с дальностью 115-120 км, однако наши партнеры имеют и более дальнобойные ракеты.

"Российские Сушки обычно не залетают в зону работы украинской ПВО. И системы ПВО держатся удаленно от линии фронта и границ, чтобы не стать целью для поражения. Поэтому есть определенная зона, 35-50 км от линии фронта в сторону врага или от границы вглубь России, и там есть риск сбития самолета зенитными системами. Если сбитие произошло на большей глубине, то это может свидетельствовать о вероятности использования самолетов истребительной авиации. Кроме того, недавно сообщалось, что Украина будет подключена к системе Link 16, которая дает обмен информацией в реальном времени как между самолетами, так и наземными ПВО и самолетами", - добавил эксперт.

Долинце отметил, что такая функция позволяет F-16 становиться более невидимыми для противника, поскольку самолет может работать с выключенным бортовым радаром и осуществлять запуск ракеты с самолета, а "сопровождение цели и поражение происходит с использованием наземной системы ПВО".

Уничтожение вражеских самолетов - что известно

Как писал УНИАН, 7 июня Украина сбила российский Су-35 на Курском направлении. Благодаря успешной операции Воздушных Сил ВСУ вражеский истребитель был уничтожен.

В то же время бывший спецназовец США Стив Балестриери рассказал, что Украина во время спецоперации "Паутина" уничтожила российские Ту-95, которые невозможно заменить. По его словам, в результате операции Россия потеряла по меньшей мере пять стратегических бомбардировщиков Ту-95 "Медведь".

Балестриери отметил, что это советские самолеты времен Холодной войны, которые Россия до сих пор использует для запуска крылатых ракет, в частности по целям в Украине. По словам экспертов, это сокрушительная потеря, которую невозможно восстановить.

В свою очередь авиационный эксперт Валерий Романенко заявил, что СБУ уничтожила треть боеспособных самолетов РФ. Если говорить о самолетах Ту-22М3, которые являются носителями ракет Х-22, то они базируются очень далеко и не смогут участвовать в боевых вылетах, считает эксперт.

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