Мнение человека, который дважды устроил технологическую революцию за свою жизнь, точно заслуживает внимания.

Стив Джобс был очень непростым человеком в личном общении, но вместе с тем нельзя отрицать тот факт, что он дважды совершил революцию в мире технологий и повлиял на образ жизни практически каждого из нас.

За свой не слишком долгий возраст (всего 56 лет) Джобс приложил руку к созданию первого коммерчески успешного персонального компьютера, запустив новую информационную эру на планете. Кроме того, с подачи Джобса в 2007 году мир наконец осознал удобство и полезность смартфонов, что в итоге тоже существенно повлияло на всех вокруг.

В интервью 1994 года, которое недавно завирусилось в Интернете, журналист спросил уже тогда всемирно известного Стива Джобса, может ли он дать какой-то совет молодым предпринимателям. В ответ тот раскритиковал концепцию "тихой жизни".

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"Когда вырастаешь, тебе обычно говорят, что мир такой, какой он есть, и твоя жизнь - это просто жить своей жизнью в этом мире - старайся не слишком сильно биться о стены. Старайся иметь хорошую семейную жизнь, развлекайся, откладывай немного денег", - сказал Джобс, описывая то, что он считает ошибочным мировоззрением.

Такой взгляд он назвал "очень ограниченным" и заметил, что жизнь может быть "гораздо шире", как только вы поймете один простой факт: все вокруг вас было создано людьми, которые не обязательно были умнее вас.

"Вы можете это изменить, вы можете на это влиять, вы можете создавать собственные вещи, которыми могут пользоваться другие люди, и в ту минуту, когда вы понимаете, что можете толкнуть жизнь, что-то действительно появится. Знаете, если вы толкнете - что-то выскочит с другой стороны", - сказал Стив Джобс.

По его словам, для достижения успеха нужно избавиться от "ошибочной мысли", что мир таков, каков он есть, и вы просто должны с ним смириться.

"Как только вы это осознаете, вы уже никогда не будете таким, как прежде", - резюмировал Джобс.

Другие высказывания успешных бизнесменов

Как писал УНИАН, генеральный директор и соучредитель компании Nvidia Дженсен Хуанг считает, что людям еще рано бояться потерять работу из-за распространения искусственного интеллекта. Вместо этого он предупреждает, что работу у вас могут забрать те, кто умеют пользоваться преимуществами искусственного интеллекта.

Также мы приводили мнение генерального директора компании Etsy Джоша Сильвермана. Он считает, что на пути к успеху важно научиться не обращать внимание на то, что о вас говорят другие люди.

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