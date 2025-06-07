Сытными могут быть и низкокалорийные продукты, если их потреблять в большем количестве.

Худеть не значит есть мало. Если потреблять значительное количество низкокалорийных питательных продуктов, вы сможете худеть, заверила дипломированный нутрициолог Александрия Гарди на страницах издания Еаtingwell.

"Эта пища, как правило, имеет высокое содержание воды и клетчатки, что может увеличить ощущение сытости без добавления чрезмерного количества калорий", - пояснила она.

Издание опубликовало одобренный диетологами список из семи продуктов, которыми можно наслаждаться в больших количествах и при этом достичь своих целей по похудению.

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1. Огурцы

Огурцы являются довольно низкокалорийным продуктом, поскольку содержат всего 15 калорий на стакан продукта.

"Нарежьте их брусочками, посыпьте приправой и добавьте хумус или греческий йогурт. Вы даже можете использовать ломтики огурца вместо хлеба для брускетты", - советует зарегистрированный диетолог Мэнди Энрайт.

2. Клубника

Ищете что-то сладкое, полезное и малокалорийное? В таком случае подойдет клубника. Кроме того, что эта ягода содержит всего 49 калорий на чашку, она богата водой, клетчаткой, витамином С. Этот продукт может уменьшать воспаление, сбалансировать резистентность к инсулину, снижать уровень холестерина.

"Попробуйте порезать клубнику в салат или в кашу, добавить в овсянку или обвалять в 1-2 чайных ложках сахара с корицей и заморозить", - рекомендует Гарди.

3. Воздушный попкорн

Попкорн, который продается в кинотеатре, - не лучший вариант для низкокалорийного перекуса, но если он приготовлен воздушно-струйным способом, то это отличный выбор, ведь в нем всего 31 калория на чашку.

"Три стакана соленого попкорна, приготовленного воздушным способом, содержат менее 100 калорий и обеспечивают сытный хруст цельнозернового попкорна с высоким содержанием клетчатки", - говорит Гарди и добавляет, что его можно сбрызнуть оливковым маслом и посыпать травами.

4. Грибы

Грибы имеют низкую калорийность, к тому же они богаты клетчаткой, витаминами группы В и фитонутриентами, такими как бета-глюкан, которые могут помочь уменьшить воспаление, рассказала Энрайт.

Белые грибы, например, - одни из тех, которые имеют меньше всего калорий. В стакане сырого продукта всего 15 калорий.

Из грибов готовят самые разнообразные блюда. Их можно добавлять в салаты, употреблять в качестве гарнира с соусом и т.д.

5. Грейпфрут

Энрайт говорит, что есть причина, почему этот цитрусовый фрукт является любимцем многих, кто стремится похудеть. По ее словам, в чашке грейпфрута - всего 69 калорий. Этот продукт имеет высокое содержание воды (92%) и много клетчатки.

"Соедините половину грейпфрута с белком, таким как творог или сваренное вкрутую яйцо, и сверху посыпьте семенами чиа для сбалансированного завтрака или перекуса", - предлагает Энрайт.

6. Листовая зелень

Листовая зелень - это настоящий суперпродукт, который добавляет цвета и питательных веществ ко всем видам блюд. "Выбирайте темную листовую зелень, такую как шпинат, руккола, капуста кале или бок-чой, чтобы получить разнообразные питательные вещества, включая витамины A, C, K, фолиевую кислоту и железо", - рекомендует Энрайт.

Например, порция 1 стакана капусты кейл обеспечивает 68% суточной нормы витамина К и 20% суточной нормы витамина С, к тому же она содержит всего 7 калорий.

7. Брокколи

В чашке сырой брокколи содержится всего 31 калория. Она также богата клетчаткой и содержит растительные соединения, которые снижают воспаление.

"Вы можете готовить ее на пару, запекать, жарить на воздухе, нарезать или приготовить с рисом, а затем добавлять в жареные блюда, салаты", - говорит Гарди.

Ранее УНИАН рассказывал, как погода влияет на похудение. По мнению тренеров и диетологов, худеть легче летом, когда теплая погода, много солнечного света и более длинные дни. Они назвали четыре причины, почему в теплое время люди успешнее сбрасывают лишний вес. Это потому, что есть больше возможностей для движения, больше энергии в организме, легче найти напарника по тренировке и хочется более здоровой пищи.

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