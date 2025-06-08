Еще год у европейцев будет на то, чтобы потренироваться на новом вооружении.

Немецкие военные планировщики ожидают, что Россия может напасть на Европу, или по крайней мере будет готова это сделать в 2029 году. К тому моменту Берлин планирует полностью переоснастить немецкую армию в соответствии с новой оборонной стратегией. Об этом в интервью Tagesspiegel рассказала президент Управления закупок Бундесвера Аннет Ленигк-Эмден.

Так, журналист спросил у нее, насколько реально уложиться в четырехлетний срок, чтобы успеть закупить все необходимое вооружение до того момента, когда в 2029 году российские орды могут двинуться на Европу. Особенно с учетом того, насколько неповоротливой была система закупок немецкой армии в последние десятилетия.

Однако Ленигк-Эмден отметила, что на перевооружение немецкой армии осталось не четыре года, а даже меньше времени.

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"Для нас это всего три года. До 2028 года все необходимое для полной оборонной готовности должно быть закуплено - солдатам еще нужно потренироваться с новым снаряжением. Дух желания сделать это уже существует в нашем ведомстве. Мы это закупим! Это наш лозунг сейчас. Мы учим наших сотрудников, что они должны принимать многие решения самостоятельно, где это возможно, чтобы сэкономить время", - рассказала она.

Перспектива войны России против НАТО

Как писал УНИАН, недавно отставной маршал британской авиации Эдвард Стрингер раскритиковал Запад, в частности Великобританию, за неготовность к современной полномасштабной войне. Он считает, что страны НАТО держатся за устаревшие военные доктрины и не понимают, что те уже не работают.

О том, что на Западе многие не осознают масштабов угрозы, на этой неделе заявил и новый канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, в Америке люди не имеют представления о том, в каких масштабах Россия сегодня производит оружие.

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