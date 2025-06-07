Ученые описали, чем это чревато, подчеркнув, что от этого процесса пострадают как морские животные и целые экосистемы, так и сами люди.

За последние 20 лет более пятой части мирового океана потемнело. К таким выводам пришли ученые из британского Плимутского университета.

"Потемнение океана" происходит, когда изменения в верхнем слое воды затрудняют попадание солнечного света вглубь океана. Этот верхний слой воды является средой обитания для 90% морских жителей и имеет решающее значение для поддержания биогеохимических циклов, пишет Би-би-си.

В исследовании говорится, что с 2003 по 2022 год потемнел 21% мирового океана. Как предположили ученые, этот процесс связан с такими факторами, как изменения в динамике цветения водорослей и колебания температуры поверхности моря.

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Это особенно заметно в прибрежных районах, где на поверхность поднимаются богатые питательными веществами воды, а также большие стоки с суши - дожди смывают в море побочные продукты сельского хозяйства, подпитывая цветение фитопланктона.

В открытом океане потемнение, возможно, вызвано повышением температуры поверхности воды, что привело к росту численности планктона, который блокирует солнечный свет.

Исследование выявило, что глубина фотической зоны (освещаемой солнцем верхней водной толщи), 9% океана, сократилась более чем на 50 м - а это площадь, сопоставимая с площадью Африканского материка. Еще для 2,6% океана она сократилась на 100 м.

Самые сильные изменения глубины фотической зоны были зафиксированы в северной части Гольфстрима, в Арктике и Антарктике - регионах, где особенно заметны результаты изменений климата. Потемнение также широко распространено в прибрежных зонах и замкнутых морях.

Однако, исследователи отметили, что потемнение охватывает не только прибрежные, но и открытые участки океана.

Однако не все регионы темнеют: примерно 10% океана, напротив, стали светлее за тот же период.

По словам ученых, такая смешанная картина отражает сложность океанических систем и множество факторов, влияющих на прозрачность воды.

Хотя точные последствия изменений пока не до конца понятны, ученые предупредили, что это может затронуть большое количество морских видов и экосистем.

Как прокомментировал Томас Дэвис, преподаватель сохранения морской среды из Плимутского университета, результаты подтверждают, что подобные изменения "уменьшает пространство, где могут выживать и размножаться животные, зависящие от света солнца и луны".

Дэвис предупредил, что потемнение океана может повлиять на воздух, которым мы дышим, рыбу, которую мы едим, и способность планеты бороться с изменением климата.

"Наши выводы - это настоящий повод для беспокойства", - подчеркнул ученый.

Профессор Тим Смит, глава отдела по морской биогеохимии и наблюдений в Плимутской морской лаборатории, добавил, что некоторые морские животные, зависящие от света, могут начать подниматься ближе к поверхности, а это усилит конкуренцию за пищу и другие ресурсы:

"Это может привести к фундаментальным изменениям всей морской экосистемы", - объяснил он.

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Ранее ученые заявляли о стремительном закислении мирового океана. Они отметили, что окисление океана близко к критическому и описали, чем это чревато.

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