По информации немецкого генерала, речь не идет даже о 20% уничтоженной стратегической авиации.

Атака украинских беспилотников 1 июня, по всей вероятности, повредила около 10% стратегических бомбардировщиков России и попала по некоторым самолётам в момент их подготовки к ударам по Украине, заявил старший представитель военного командования Германии.

"Согласно нашей оценке, были повреждены более десятка самолётов — стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22, а также самолёты радиолокационного дозора А-50", — сказал генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг, передает Reuters.

По его словам как человека, отвечающего за координацию военной помощи Берлина Киеву и находящегося в тесном контакте с украинским министерством обороны, повреждённые А-50, выполняющие функции, аналогичные самолётам ДРЛО (Авиационного комплекса радиообнаружения и наведения) в НАТО (AWACS), скорее всего, были "не на ходу" в момент удара.

Видео дня

"Мы считаем, что теперь их нельзя использовать даже на запчасти. Это серьёзная потеря, поскольку такие самолёты существуют лишь в очень ограниченном количестве. Что касается бомбардировщиков, то, по нашей оценке, повреждено около 10% её парка", - отметил он.

Несмотря на понесённые потери, Фройдинг не ожидает немедленного снижения числа российских ударов по Украине, подчеркнув, что у Москвы остаётся 90% стратегических бомбардировщиков, способных запускать как баллистические, так и крылатые ракеты, а также сбрасывать бомбы.

"Но, конечно, есть косвенное последствие: оставшимся самолётам придётся выполнять больше вылетов, а значит, они будут быстрее изнашиваться. И самое важное — это мощное психологическое воздействие", — добавил военный.

Сообщается, что Россия долгое время чувствовала себя в безопасности благодаря своим огромным территориям, что, в частности, объясняет слабую защиту для самолётов. Теперь же оккупантам России придётся серьёзно усиливать меры безопасности.

Другие новости о последствиях операции СБУ "Паутина"

Ранее УНИАН сообщал, что США тоже уязвимы к операции такого типа. Ведь американские бомбардировщики тоже находятся на "открытом воздухе", не имея над собой никаких защитных сооружений.

Кроме того, СБУ показали новое эффектное видео поражения. Но оно уникально тем, что продемонстрирован весь процесс - от взлета с грузовика до последующего поражения Ту-22М3 на аэродроме "Белая".

Вас также могут заинтересовать новости: