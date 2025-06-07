Маск удалил твит о причастности Трампа к делу Эпштейна

Публикация вдруг исчезла из аккаунта миллиардера без объяснения причин.

Миллиардер Маск публично заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна" с обвинениями в педофилии и организации проституции.

"Время сбросить настоящую бомбу: Трамп есть в файлах Эпштейна. Вот почему их на самом деле не обнародуют. Хорошего дня, DJT!", - заявил Маск в соцсети Х в четверг, 5 июня.

Впрочем, по состоянию на субботу, 7 июня, твит миллиардера внезапно исчез. Маск не объяснил причины удаления этой публикации.

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Дело Джеффри Эпштейна - что нужно знать

Джеффри Эпштейн был американским финансистом, которого обвиняли в создании сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Его арестовали в 2019 году, но уже через месяц он был найден мертвым в камере - официально от самоубийства, хотя обстоятельства вызывали много подозрений.

Ключевой фигурой дела также стала Джилейн Максвелл - его помощница, которую в 2021 году приговорили к 20 годам заключения за соучастие. Расследование разоблачило связи Эпштейна с рядом влиятельных лиц, среди которых Дональд Трамп, Билл Клинтон и принц Эндрю, хотя ни одному из них не предъявлено официальных обвинений.

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