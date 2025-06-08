По словам коуча, этот навык связан с музыкой.

Во время достижения успеха часто подтверждается одна истина: умеренная артистичность может изменить вас. Такое мнение высказал известный коуч для руководителей, эксперт по психологии рабочей среды Стефан Фальк в материале CNBC make it.

По словам эксперта, даже один из основателей компании Apple Inc. Стив Джобс согласился с таким утверждением во время своего интервью в 1995 году:

"Я думаю, что частью того, что сделало Macintosh (линия персональных компьютеров, которые разрабатывает и продает компания Apple Inc. - УНИАН) великим, было то, что люди, которые над ним работали, были музыкантами, поэтами, художниками, зоологами и историками, которые также оказались лучшими компьютерными учеными в мире".

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В свою очередь Фальк из всех творческих отраслей обнаружил, что овладение музыкальным инструментом является лучшим средством для "перепрограммирования мозга на величие".

"Игра на инструменте - будь то фортепиано, труба или гитара - активирует почти все части вашего мозга: моторный контроль, распознавание узоров, регулирование эмоций, креативность и выносливость. Вот почему я считаю, что родители должны поощрять своих детей учиться играть на музыкальном инструменте как можно раньше. Исследования постоянно показывают, что дети, изучающие музыку, чаще имеют более высокий IQ и лучшее речевое развитие", - объяснил коуч.

Также, по словам Фалька, осваивая музыкальный инструмент, мозг ребенка начинает работать на полную мощность, создавая нейронную основу для мастерства почти во всех областях. Эксперт назвал причины, почему так происходит.

Учитесь не только реагировать на реальность, а создавать ее

"Музыканты не просто практикуются, они фантазируют. Они видят сцену, слышат ноты и чувствуют результат задолго до того, как это происходит. Таким образом, музыканты развивают свои навыки, просто визуализируя игру. Эта способность репетировать и ментально моделировать результаты является сверхспособностью: вы учитесь не просто реагировать на реальность, а создавать ее", - объяснил специалист.

Развивается связь со временем

Фальк добавил, что когда человек играет на инструменте, то время перестает быть абстрактным, ведь он чувствует в реальном времени "цену отвлечения и чудо полной сосредоточенности".

"Со временем вы становитесь очень сознательными времени - не в стрессовом смысле, а в священном. Вы не хотите спешить, вы хотите, чтобы это имело значение. Эта дисциплина формирует все, от того, как вы проводите встречи, до того, как вы строите отношения", - заметил коуч.

Перестаете убегать от дискомфорта

Отмечается, что каждый музыкант должен столкнуться с теми частями музыки, которые он не любит.

"Нет короткого пути. Вы не можете передать это другим, ни избежать этого. Вы должны упорно работать, пока неудача не превратится в сноровку. Хотя большинство людей избегают неприятных моментов в жизни, игра на инструменте учит вас искать эти моменты. Вы больше не паникуете от боли; вы видите ее как признак роста", - объяснил эксперт.

Учитесь контролировать эмоции

По словам Фалька, музыка является не просто результатом, а способом регулировать свой внутренний мир, изменяя свое эмоциональное состояние с помощью звука, дыхания и ритма.

"Это становится бесценным навыком, который вы применяете во всем, например, перед стрессовым разговором или во время конфликта. Вы больше не просто выражаете эмоции - вы управляете ими", - добавил коуч.

Понимаете, что скука является лишь обратной связью

Эксперт отметил, что музыканты не только играют гаммы без смысла, они знают, что именно хотят улучшить: точность, контроль или фразировку.

"Без этой цели их внимание рассеивается, и занятия становятся скучными. Мы часто думаем, что то, что мы делаем, скучно, но скука - это обратная связь. Это ваш мозг говорит вам: "Покажи мне, к чему это ведет". Понимание того, что скука - это отсутствие цели, меняет все. Вместо того, чтобы называть задачи скучными или неинтересными, вы спрашиваете: "Какова моя цель здесь?"", - подчеркнул Фальк.

Как улучшить работу своего мозга с помощью музыкального инструмента?

Пластичность мозга и способность к обучению позволяет взять в руки новый инструмент в любом возрасте, поэтому никогда не поздно начать.

В частности эксперт советует выбирать тот инструмент, который вызывает эмоции.

"Занимайтесь хотя бы 20 минут в день. Исследования показывают, что 20-30 минут целенаправленных занятий могут вызвать заметные изменения в мозге, особенно в областях, связанных с моторикой и вниманием", - заверил Фальк.

Сосредоточьтесь на улучшении, а не на результатах. Не беспокойтесь о том, чтобы быть идеальным в игре, а лучше отслеживайте, что вы можете сделать сегодня, чтобы улучшить свое мастерство, подытожил коуч.

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