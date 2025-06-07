Китайский производитель планирует последовать примеру Apple iOS 26 и напрямую перейти на HyperOS 26.

В 2023 году Xiaomi провела ребрендинг своей фирменной оболочки, переименовав ее из MIUI в HyperOS. По сути, изменения носили больше "косметический" характер – внешне прошивки практически не отличаются друг от друга. На этот год компания запланировала еще один ребрендинг.

По информации ресурса XiaomiTime, смартфоны Xiaomi, Poco и Redmi могут перескочить с HyperOS 2 сразу на HyperOS 26. Новая операционная система по-прежнему будет основана на Android 16.

Изменение схемы наименования якобы будет вдохновлено Apple. Ходят слухи, что вместо ожидаемой iOS 19 выйдет iOS 26. Аналогично будут названы macOS 26 и iPadOS 26. Переход на годовой формат позволит пользователям проще ориентироваться в версиях прошивки и понимать, какая из них самая новая.

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Обновление до HyperOS 3 (HyperOS 26) начнется уже этим летом. Как всегда, премиальные телефоны высокого класса, включая модели Xiaomi 15 и 14, обновятся первыми, прежде чем начнется развертывание для устройств среднего и более дешевого класса.

При этом была информация, что Xiaomi, опасаясь возможных санкций США, создает операционную систему HyperOS без сервисов Google. Аналогичная прошивка может выйти для устройств OnePlus, Oppo и Vivo.

Совершенно точно обновление не придет на устройства Xiaomi, которые с начала 2025 года перешли в статус EOS (End of Support). Из самых свежих, например, это Redmi Note 11T Pro и Poco F4.

Как УНИАН уже писал, Xiaomi впервые с 2011 года возглавила рынок носимых устройств, обогнав Apple. Успех компании связан с обновлением серий Smart Band и Watch, а также выпуском более доступных продуктов под брендом Redmi.

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