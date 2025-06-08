Две недели назад это предприятие атаковали дроны.

В Новомосковске Тульской области России прогремели мощные взрывы. Сообщается об атаке БПЛА и пожаре на химическом комбинате "Азот".

Как сообщает телеграм-канал Astra, в городе прогремело по меньшей мере пять взрывов. По данным местных пабликов, один из беспилотников попал по химкомбинату "Азот".

Две недели назад, 24 мая, на это предприятие уже наведывались беспилотники. Тогда загорелся трубопровод низкого давления с природным газом в цехе 4. Были повреждены две цистерны с азотной кислотой объемом 750 тонн. Завод приостанавливал свою работу на день.

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Стоит отметить, что этот химкомбинат является частью холдинга "Еврохим". Новомосковский "Азот" является крупнейшим в России производителем аммиака и азотных удобрений.

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Силы обороны юга поразили железнодорожный локомотив с колонной российской военной техники. Сообщается, что оккупанты потеряли 13 танков, а также более сотни единиц бронированной и автомобильной техники.

Кроме того, утром 7 июня украинские военные сбили российский самолет. Речь идет об истребителе Су-35. Отмечается, что "приземлили" его на Курском направлении.

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