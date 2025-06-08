Идею поддержали далеко не все.

Авиакомпания Ryanair хотя и предоставляет туристам возможность путешествовать, не выкладывая за билеты космические суммы, но имеет довольно строгую политику в отношении багажа. Путешественникам довольно часто приходится раскошеливаться в аэропорту.

Поэтому сообразительный путешественник придумал лайфхак, который позволил обойти печально известную строгую багажную политику компании, пишет Express. Так, Роб Адкок, который регулярно делится со своими подписчиками советами и подсказками по бюджетным путешествиям, рассказал, как ему удалось упаковать 20 кг вещей и не платить ни цента.

По его словам, сделал он это с помощью вакуумного упаковщика – маленькое устройство уменьшило его одежду до нужного размера. Все пакеты он осторожно сложил в рюкзак и пронес все как ручную кладь на борт самолета. При этом он не платил дополнительных сборов при регистрации на самолет.

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Однако скептики не оценили такую идею, обратив внимание на подводные камни. Так, один комментатор поинтересовался, как же упаковать это все в рюкзак на обратном пути?!

Другая путешественница отметила, что такой способ упаковки оставит одежду смятой. Поэтому вряд ли это вариант для тех, кто хочет выглядеть опрятно во время отпуска.

К тому же, вы рискуете быть пойманными сотрудниками Ryanair в аэропорту. Один пользователь TikTok написал, что собственными глазами видел, как кого-то поймали на этом в Будапеште.

"Это не закончилось хорошо", – добавил он.

Ryanair – другие новости

Из-за проблем с управлением воздушным движением в ряде европейских стран пассажиров Ryanair предупредили о возможности задержки авиарейсов. Отмечается, что больше всего проблем может быть у тех туристов, которые путешествуют через аэропорты Великобритании, Франции, Испании, Германии и Португалии.

В апреле в компании пригрозили отменить больше рейсов в Испанию из-за недовольства суммами сборов в аэропортах страны. Пока Ryanair рассматривает возможность сокращения количества рейсов из средних и малых аэропортов Испании в 2025-2026 годах, если оператор аэропортов Aena (контролируется государством) не снизит свои сборы.

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