Прежде всего диверсантам ставят задачу выведать построение украинской обороны.

Российские оккупационные войска продолжают применять диверсионно-разведывательные группы в приграничье Украины.

Об этом в эфире телеканала "Мы – Украина" рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко. По его словам, наибольшая активность российских ДРГ фиксируется на Сумщине.

"Все попытки также разоблачались и по врагу наносились удары, чтобы эти диверсионно-разведывательные группы не выполнили поставленных задач, которые перед ними ставились. Но если сравнить и вспомнить все попытки, то в первую очередь диверсантам ставится задача выведать построение нашей обороны, чтобы в дальнейшем по позициям наших защитников бить из более мощного вооружения. Или же это минирование местности с надеждой, что на этих средствах подорвутся украинские защитники. Или же собственными силами попытаться атаковать позиции украинских защитников, для того, чтобы взять в плен наших воинов", – отметил Демченко.

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Он добавил, что ведется комплексная работа всех подразделений, которые находятся в обороне в пределах Сумщины, а также Харьковщины и Черниговщины.

"Хотя активность наибольшая проявляется в пределах Сумской области, угроза деятельности диверсионно-разведывательных групп противника ни для Черниговщины, ни для Харьковщины никуда не исчезла", – резюмировал Андрей Демченко.

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