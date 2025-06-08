Заметить кота будет нелегко.

Головоломки и разнообразные оптические иллюзии – это не только способ развлечься. Эти задачки – еще и тренировка для вашего мозга.

Знали ли вы, что они тестируют навыки логического, аналитического и критического мышления?! А регулярное решение таких задачек еще и способствует улучшению памяти, внимательности к деталям и способности быстро принимать решения. УНИАН подготовил для вас новое интересное задание.

Ниже вы увидите изображение с зайцами. Где-то среди них спрятался кот. Вам нужно выяснить, где он находится.

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Но все не так просто, на это задание мы отвели всего 7 секунд, поэтому придется задействовать всю вашу наблюдательность. Вы готовы к этому вызову?

Время пошло! Внимательно рассмотрите изображение, чтобы отыскать кота.

Итак, ваши 7 секунд на поиск кота среди десятков зайцев истекли. Вам удалось его заметить? Если вы справились, вашей внимательности к мелочам можно позавидовать. Найти кота действительно было непросто.

Если же вы не уложились в отведенное нами время, советуем вернуться к изображению и поискать еще. Не сдавайтесь, пока не дойдете до цели.

Ответ:

Больше интересностей от УНИАН

Предлагаем вам интересное задание, в котором надо найти слово "кран" среди десятков букв. На ответ у вас будет очень мало времени – всего 6 секунд, поэтому действовать придется быстро.

Или же можете попробовать решить сложную головоломку с подвохом. Давайте проверим, удастся ли вам найти число 253 за 6 секунд.

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