В пакет войдут бронированные машины Coyote и Bison, а также комплекты РЭБ.

Канада предоставит Украине военную помощь на сумму более 35 миллионов канадских долларов (или 25,5 миллиона долларов США). Об этом объявил министр обороны страны Дэвид Дж. Макгинти, говорится на сайте Министерства обороны Канады.

Отмечается, что 30 миллионов долларов из этой суммы будет направлено на бронированные машины Coyote и Bison, а также новое оборудование и боеприпасы, поставленные канадскими компаниями. Остальные 5 миллионов пойдут на комплекты радиоэлектронной борьбы.

В Минобороны страны объяснили, что эта военная помощь поступит из существующих средств, определенных в бюджете, на поддержку Стратегического партнерства между Канадой и Украиной в сфере безопасности.

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Макгинти также рассказал, что Канада взяла на себя руководство над подготовкой украинских пилотов истребителей.

"Инвестиция в размере 389 миллионов долларов в течение пяти лет включает подготовку украинских пилотов на самолетах F-16, критически важное оборудование для аэродромов и другую поддержку украинских авиабаз и авиапарков. Все это оборудование предоставляет канадская промышленность", - говорится в сообщении.

Военная помощь Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, в 2025-м помощь Украине превысит показатели предыдущих лет, заявлял министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам 28-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формате "Рамштайн"). Он уточнил, что по итогам встречи Великобритания объявила рекордную помощь на поставку дронов на 350 млн фунтов, Германия одобрила пакет военной помощи на 5 млрд евро, Нидерланды предоставят пакет на сумму 400 млн евро.

Что касается помощи Нидерландов, то пакет помощи включает, в частности, более 100 кораблей, патрульных катеров, транспортных катеров, перехватчиков, кораблей специальных операций, рассказал министр обороны страны Рубен Брекельманс. По его словам, часть этого пакета - это финансирование программ обучения украинских специалистов.

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