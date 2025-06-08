В больнице скончался 62-летний мужчина.

Количество погибших в результате российского удара по Харькову 7 июня возросло до двух. В больнице умер мужчина, который получил ранение во время атаки.

"Количество пострадавших в результате вражеской атаки КАБами на Харьков растет. В больнице умер 62-летний мужчина, который был доставлен медиками в крайне тяжелом состоянии", – сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что двое пострадавших находятся в реанимации – они в крайне тяжелом состоянии. За их жизни борются медики.

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Удар россиян по Харькову

Вечером в субботу, 7 июня, россияне атаковали Харьков. Враг ударил по Шевченковскому району города КАБами. Было повреждено здание Детской железной дороги.

В результате российского террористического удара погибла 30-летняя женщина – руководительница местной Детской железной дороги. Сообщалось о более 40 пострадавших.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что рядом с местом атаки нет ни одного военного объекта.

"Очередное зверское убийство. Авиабомбы по гражданским в городе – рядом даже детская железная дорога. Это не имеет никакого военного смысла. Чисто терроризм", – заявил глава государства.

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